Wir haben die neue App getestet. Die erste Hürde: In Baden hiess es nach Abfrage «Sorry! Leider konnte kein Fahrer gefunden werden.» Also machten wir uns auf den Weg nach Zürich in der Hoffnung, dass es dort besser funktioniert. Angekommen, fanden wir per App ein Taxi, und bei Bestätigung bekamen wir die Nachricht: «Dein Fahrer ist unterwegs.» So weit, so gut. Doch angefügt stand die Notiz: «Ankunft in ca. 59 Minuten.» Wir löschten die Anfrage. Die Worte, die daraufhin auf der App aufleuchteten, informierten uns aber: «Dein Fahrer ist schon abgefahren. Es werden 10 CHF Stornogebühr belastet.» Immerhin: Bei Nachfrage beim Kundendienst der App wird der Betrag wieder zurückerstattet.

Jörg Röthlisberger, Marketingverantwortlicher von Go!, weiss von diesen Problemen: «Das Projekt befindet sich in der Testphase, wir sind noch dabei, von den ersten Reaktionen zu lernen.» In Zukunft gebe es nach dem Bestellen des Taxis und der Angabe der Wartezeit noch eine Sicherheitsfrage, ob der Kunde den Dienst wirklich beanspruchen wolle oder lieber verzichte.

Das Ziel der App ist es, bis Ende Jahr in der gesamten Schweiz als Schaltstelle zwischen Kunde und Taxi zu funktionieren. Röthlisberger beteuert: «Dann wird es diese Kinderschuhe-Probleme nicht mehr geben.»