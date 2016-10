Nizza, Würzburg, München, Salez. In einer traurigen Häufung sind dieses Jahr junge Männer durchgedreht. Man fragte jedes Mal: Warum hat es niemand kommen sehen? Was ist vorher schiefgelaufen? Und was ist mit den Eltern?

Nun hat die Mutter eines Amok-Läufers ein Buch geschrieben: «Liebe ist nicht genug». Sue Klebold ist die Mutter des 17-Jährigen, der 1999 an der Columbine High School zwölf Mitschüler erschoss. Sie erzählt vom Ringen mit der Frage, ob sie die Tat hätte verhindern können.

Können Eltern extreme Taten ihrer Kinder verhindern? Was können sie tun, damit sie den Kontakt zu ihren Jugendlichen nicht verlieren? Wir haben diese Fragen Cornelia Bessler gestellt, sie ist Chefärztin am Zentrum für Kinder- und Jugendforensik an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich.

Warum ist es so schwierig, mit Jugendlichen zu reden?

Es ist nicht immer schwierig. Es kommt auf ihre psychische Situation an. In manchen Momenten sind Jugendliche sehr offen. Aber wenn ein Jugendlicher schlecht drauf ist, läuft gar nichts.