Dreihundert Tonnen Giftkohle im Berner Oberland

Heute ist der ehemalige US Air Force-Stützpunkt Da Nang ein Passagierflughafen. Im riesigen Betonofen an Rande der Pisten werden nach und nach viele tausend Kubikmeter vergiftete Erde erhitzt. Hohe Temperaturen machen Dioxine unschädlich. Die etwa hundert Millionen Franken teure Säuberungsaktion wird hauptsächlich von der staatlichen amerikanischen Entwicklungsagentur USAID finanziert. Im Monsterofen von Da Nang entgiften Aktivkohlefilter die entstehenden kontaminierten Dämpfe. Dreihundert Tonnen dieser Giftkohle liegen nun im Berner Oberland, in Wimmis, im Innern der auf die Entsorgung hochgiftiger Abfälle spezialisierten Firma Batrec.

Geschäftsführer Dieter Offenthaler erzählt, das Aufwändigste an der ganzen Prozedur sei eigentlich nicht die Dioxinvernichtung, sondern es seien die Transportbewilligungen. Weil die «Vietnamkohle», wie sie firmenintern genannt wird, Sondermüll ist, fällt sie unter die Basler-Konvention. Diese regelt den grenzüberschreitenden Transport und das umweltgerechte Management gefährlicher Abfälle. «Dabei muss gewährleistet werden, dass fast jeder Meter des Transportes rückverfolgbar ist. Sogar die Fahrroute des LKWs ist vordefiniert und festgelegt. Jedes Land, in dem das Schiff anlegt oder die Lastwagen durchfahren, muss den Transport bewilligen. Dazu gehört natürlich auch das Empfängerland Schweiz.»

Neben dem technologischen Knowhow seien es diese spezialisierten logistischen Kenntnisse, die den vietnamesisch-amerikanischen Auftrag eingebracht haben. Ein ganzes halbes Jahr hätten die Bewilligungsverfahren gedauert, sagt Dieter Offenthaler. «Allein die Erlaubnis für den viertelstündigen Weg vom Flughafen Da Nang bis zum Hafen brauchte es einen Monat.» Das Unternehmen, das er leitet, war einst eine Schweizer Firma, seit 2005 gehört sie zur französischen Veolia-Gruppe. In rund 75 Ländern tätig und mit einem Jahresumsatz von 25 Milliarden Franken ist es der weltgrösste Umwelttechnik-Konzern.

Halbe Stunde für eine Ofenladung

Was in der Batrec für den Laien nach einem Gewirr von Kesseln, Säcken, Rohren und Geländern ausschaut, ist in Wahrheit eine Art raffiniertes Hochtemperaturofen-System. Es ist heiss und laut in der hohen Fabrikhalle. Ein einziger Mitarbeiter, geschützt mit Maske und Atemgerät bedient die Anlage. In der Luft feinster Kohlestaub.

Im Schnitt dauert es eine halbe Stunde, bis bei 850 bis 900 Grad Celsius eine Ofenladung behandelt und das Dioxin verdampft ist. Die Dämpfe gelangen in eine Nachverbrennungskammer und dort erst werden die Dioxinmoleküle bei 1200 Grad in ihre Einzelteile zerlegt und zerstört. «Nach der Nachbrennkammer wird der Dampf von 1200 Grad auf 30 Grad abgeschreckt. Durch dieses Abschrecken verhindert man, dass sich Dioxine neu bilden können», erklärt Dieter Offenthaler, promovierter Metallurge, Österreicher und Batrec-Geschäftsleiter.

Ursprünglich wollten die USA die «Vietnamkohle» verbrrennenn. Dann erfuhren die Verantwortlichen von der Firma in Wimmis, eine der weltweit wenigen, die Aktivkohle von Dioxinen befreien könne, so Offenthaler. «Und zwar so, dass sie nachher wieder verwendbar ist.» Zudem, so vermutet der Geschäftsleiter, sei dieses Recycling billiger als eine Verbrennung. Die dreihundert Tonnen zu reinigen kostet etwa 0,5 Millionen Franken, bezahlt von den USA. Die entgiftete Aktivkohle kommt später zum Beispiel in Abwasser- und Abgasbereichen wieder zum Einsatz.

Aktivkohle ist eine Art Zaubermittel

Die aus Kokosnussschalen hergestellte Aktivkohle hat einen Dioxingehalt, der den zulässigen Grenzwert um das Zweihundertfache überschreitet. Aktivkohle ist eine Art Zaubermittel. Schwer fassbar: Ein einziges Gramm dieses sehr porösen Materials habe eine innere Oberfläche von bis zu zweitausend Quadratmetern, sagt Dieter Offenthaler. Drauf sind Schadstoffe wie Dioxine fix gebunden, sie docken sozusagen an. Und noch diese abenteuerlich anmutende Zahl: Flächenmässig entsprechen dreihundert Tonnen Aktivkohle etwa 14,5 mal der Schweiz!

Am Ende des ganzen Prozesses bleibe lediglich CO2 übrig, Kohlendioxid, wie es bei Verbrennungsprozessen entstehe. Trotzdem sei die Ökobilanz sehr positiv. «Hätte man alles in der Sondermüllverbrennungsanlage vernichtet, wäre die gesamte Kohle in CO2 umgewandelt worden. Bei uns wird bei der thermischen Behandlung nur ein Bruchteil davon zerstört und verbrannt. Über 95% der Kohle bleiben erhalten. Das bedeutet: Unser CO2-Ausstoss ist im Vergleich zur Hochtemperaturverbrennung minimalst.»

Im Laufe dieses Jahres werden in Wimmis weitere 350 Tonnen hochgifte Aktivkohle aus Da Nang erwartet. Zwar ist es vietnamesischen Wissenschaftlern gelungen, Bakterien zu züchten, die Dioxine vernichten. Ob es allerdings je möglich wird, auf biologischem Weg grossen Mengen beizukommen, ist ungewiss. Und so wird in Wimmis wohl auch später noch mehr Kohle eintreffen. In Vietnam gibt es nämlich neben Da Nang rund dreissig weitere Agent-Orange-vergiftete Hotspots, die Mensch und Natur gefährden. Allerdings weiss bis heute niemand, wer die Sanierungen bezahlen soll.

Peter Jaeggi ist freischaffender Journalist und Autor des Buches «Krieg ohne Ende» (Fotos Roland Schmid), das die Spätfolgen des Vietnamkrieges dokumentiert. Siehe www.agentorange-vietnam.org