Das Internet vernetzt die Menschen auf der ganzen Welt. Doch erst das mobile Internet tut dies in Echtzeit. Das ist ein entscheidender Unterschied. Es ist der Grund dafür, dass das Smartphone unseren Alltag diktiert und alles durchdringt. Nur so wurden all die Dienste möglich, ohne die das moderne Leben nicht mehr aushaltbar wäre: Zugticket lösen mit der SBB-App, sich zur gesuchten Adresse lotsen lassen mit Google Maps, Fahrgelegenheit bestellen mit Uber, die Liebe finden mit Tinder.

Noch unter der warmen Decke liegend, langen wir am Morgen nach dem Handy, die ersten Push-Meldungen der Newsportale stechen uns ins Auge, wir lesen die über Nacht eingegangenen Textnachrichten der Freunde und beantworten vielleicht schon die ersten Geschäftsmails. Und am Abend schenken wir dem Smartphone unsere letzte Aufmerksamkeit, ehe wir es auf den Nachttisch schieben und die Augen schliessen.

Der eigentliche Genierstreich

Als Steve Jobs vor zehn Jahren das iPhone in die TV-Kameras streckte, war das kaum absehbar. Auch war das mobile Internet nicht annähernd für den sich anbahnenden Datenverkehr vorbereitet – und das iPhone unterstützte nicht einmal den damals neusten Funkstandard 3G. Die ersten Nutzer klagten über verstopfte Netze. Doch die Telekomanbieter erkannten schnell das (wirtschaftliche) Potenzial und investierten Milliarden in ihre Infrastruktur. Erst so kam die Smartphone-Revolution in Fahrt.

Für den ganz grossen Erfolg brauchte es dann nur noch einen Geniestreich Steve Jobs’: den App Store. Es war bei der Lancierung des Ur-iPhones noch nicht möglich, Apps von Programmierern aus aller Welt auf das Gerät zu laden. Erst ein Jahr später wurde der Marktplatz für Applikationen eröffnet. So gab Jobs allen die Möglichkeit, am Erfolg des iPhones teilzunehmen, und liess Apple gleichzeitig an jedem verkauften Programm mitverdienen.

Eineinhalb Jahre später verzeichnete der Store bereits 10 Milliarden Downloads. Bald überstieg die Anzahl Apps die Hunderttausendmarke, dann die magische Grenze von einer Million; heute sind es über zwei Millionen und Apple ist vor allem darum bedacht, alte, dahinrottende Applikationen auszurangieren. Die meisten der Alltagshelfer kann sich keinen Schimmer Beachtung erheischen. Doch hinund wieder startet eine App durch und entwickelt sich zum neuen Milliarden-Dollar-Business: Spotify, Snapchat, Pokémon Go, um nur einige zu nennen. All diese wären ohne das iPhone undenkbar geblieben.

Keine Frage, Steve Jobs war ein Genie. Und trotzdem: Auch ohne ihn hätten wir heute das Smartphone. Ein anderer hätte es erfunden. Es hätte bloss länger gedauert.