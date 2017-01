Offiziell vegane Menüs gibt auch in Basel. «Seit der Einführung vor etwa einem Jahr haben wir eine konstante Nachfrage von rund ein bis zwei Mahlzeiten pro Tag», sagt Patricia Nussbaumer, Leiterin Patientengastronomie am Unispital. Eingeführt wurde das vegane Menü, «um dem Patientenwunsch gerecht zu werden», ergänzt Caroline Kiss, Leiterin der Ernährungstherapie und -beratung. «Eine gesunde Person kann sich vegan ernähren, wenn sie sich das entsprechende Ernährungswissen aneignet.» Bei einer akuten Krankheit oder nach einer Operation rate man aber von einer veganen Ernährung ab.

Speisen mit Öl anreichern

«Kranke Menschen haben häufig weniger Appetit», sagt Cornelia Albrecht, Leiterin Ernährungsberatung bei den Solothurner Spitälern. «Dies führt bei Veganern schnell zu einem Eiweissmangel». Bei Krebspatienten kommt ein Problem hinzu – ihr Bedarf an Kalorien ist erhöht. Hier versucht das Spital, die veganen Speisen mit Öl und pflanzlichen Fetten anzureichern.

In Solothurn wird jeder Veganer von einer Ernährungsberatung begleitet, individuell mit ihm geschaut, was er essen kann. Jene Veganer, die sich intensiv mit ihrer Ernährung auseinandersetzen würden, seien kein Problem. «Sie wissen genau, was sie brauchen. Unsere Aufgabe beschränkt sich dann darauf, es zu besorgen», sagt Albrecht. Bei Trend-Veganern liege der Fall anders. «Sie sind aber viel eher bereit, während der Genesungszeit Kompromisse einzugehen, zum Beispiel auch milchhaltige Speisen zu konsumieren.»

Mit Vegetariern überfordert

Druck übt Albrecht nie aus. Denn erstens sei dies in der Ernährungsberatung sowieso nie der richtige Weg, und zweitens, «weil man nicht sicher weiss, ob vegane Ernährung wirklich so verkehrt ist.» Albrecht ist seit 25 Jahren Ernährungsberaterin bei den Solothurner Spitälern. Sie erinnert sich an die Zeiten, als die Spitalküche mit Vegetariern überfordert war. «Vor 20 Jahren waren noch sämtliche Menüs auf die Fleischkomponente abgestimmt. Es gab nur zwei klassische vegetarische Speisen: Tomatenspaghetti und den Gemüseteller.» Heute bieten die Solothurner Spitäler zu jeder Mahlzeit ein vegetarisches Menü an.

Ähnlich geht auch das Kantonsspital Aarau vor: Es werden den Patienten einerseits Menükomponenten vorgeschlagen, welche vegan sind und im normalen Angebot angeboten werden, und zusätzliche, welche im Rahmen der Ernährungsberatung bestellbar sind. Auch beim Kantonsspital Baden werden zusätzlich zum vegetarischen Angebot vegane Komponenten angeboten. Im Fall einer festgestellten Mangelernährung wird die Ernährungsberatung hinzugezogen.