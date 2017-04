Frau von Castelberg, die Ökonomisierung der Gesellschaft macht vor dem Gesundheitssystem nicht halt. Beunruhigt Sie das als Vizepräsidentin der Patientenorganisation?

Brida von Castelberg: Gewinne zu machen im Gesundheitswesen, ist unethisch. Es führt dazu, dass die Spitäler in den Wettbewerb um die lukrativen Patienten treten. Oder dass Diagnosen relativ locker gestellt werden. Das sieht man beim Befund Risikoschwangerschaft, der markant zugenommen hat. Klar gibt es mehr ältere und übergewichtige Schwangere. Doch ihre Zahl steht in keinem Verhältnis zum Zuwachs der Diagnose.

Welche sind die lukrativen Patientinnen in den Gebärkliniken?

Zuerst mal die Privat- und Halbprivat-Versicherten. Dann sicher alle, bei denen ein Kaiserschnitt gemacht werden kann. Finanziell uninteressant und entsprechend unbeliebt ist die junge Frau, die positiv eingestellt ist dem Gebären gegenüber, ihr Kind spontan und vaginal auf die Welt bringt, ohne Medikamente oder Interventionen.

Ist die Kaiserschnittrate deshalb in manchen Spitälern so hoch?

Ein Kaiserschnitt, der kein absoluter Notfall ist, ist ein Routineeingriff und dauert gerade mal eine halbe Stunde. Es ist eine Frechheit, dass die Sectio höher vergütet wird als eine normale Geburt. Zudem kann man die Indikation für einen Kaiserschnitt steuern.

Wie meinen Sie das?

Sieht der Arzt auf dem CTG, dass die Herzkurve des Kindes hinuntergeht, hat er bereits ein Argument für einen Kaiserschnitt, obwohl solche Schwankungen während der Geburt durchaus normal sind. Welche Frau würde nicht einwilligen, ein Kind, dessen Herztöne schlechter werden, so schnell wie möglich per Operation zu holen?

Das Sicherheitsbedürfnis der werdenden Eltern wird also ausgenutzt?

Nicht nur. Die Ärzte verbringen zu wenig Zeit im Gebärzimmer. Auch weil sie von den Hebammen nur gerufen werden, wenn etwas nicht gut läuft. So sehen Sie nur die Pathologie und meinen, sie müssten sofort handeln. Jeder Geburtshelfer sollte immer wieder mehrere Stunden neben einer Gebärenden sitzen und das Auf und Ab von Wehen, Atmung und kindlicher Herzkurve miterleben.

Die Medizin würde wieder menschlicher.

In einer Gebärklinik zeigt sich besonders gut, wie wichtig das ist. Schliesslich geht es hier um mehr als nur um einen medizinischen Vorgang. Eine Geburt ist für die Frau der Start in ein neues Leben. Sie muss sich als Mutter, die für einen kleinen Menschen zu sorgen hat, neu finden. Dies fällt ihr leichter, wenn ihr Vertrauen in ihre Fähigkeiten in den ersten Tagen durch umsorgende Pflege und Anleitung gestärkt wird.