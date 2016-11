Verantwortlich für diese Leistungen ist die Stirnhirnrinde, der präfrontalen Cortex. Diese Gehirnregion reift spät. Die Entwicklung ist sowohl bei Mäusen wie auch bei Menschen erst im frühen Erwachsenenalter abgeschlossen. Defizite sind dort besonders heikel, da die Gehirnregion laut den Forschern das ist, «was den Mensch zum Menschen macht»: Es ist der Sitz von Gedächtnis, Planung, Impulskontrolle und Sozialverhalten.

Die ausgewachsenen Mäuse zeigten auch nach längerer Zeit kein abnormales Verhalten. Doch ihr Stoffwechsel geriet durcheinander und sie wurden fett.

Wie gesättigte Fettsäuren das Gehirn schädigen können, wurde auch am deutschen Max-Planck-Institut untersucht. Im April veröffentlichten Forscher in Köln eine Studie dazu. Freie gesättigte Fettsäuren wirken an der Blut-Hirn-Schranke toxisch. Sie machen, dass weniger von einem bestimmten Glukose-Transporter gebildet wird, der das Gehirn mit Zucker versorgt. Das Gehirn beginnt zu hungern. Bleibt es unterversorgt, lernen ausgewachsene Mäuse langsamer.

Für junge Mäuse sind die Auswirkungen von gesättigten Fettsäuren gemäss der ETH-Studie noch gravierender. Die Ergebnisse seien auf den Menschen übertragbar, sagt Meyer. Nicht nur reift der präfrontale Cortex bei Mäusen wie Menschen vor allem im Teenager-Alter, auch die Nervenzellstruktur, auf welche die fettreiche Nahrung einwirke, ist die gleiche.

Bloss nimmt kaum ein Mensch 60 Prozent Kalorien in Form von Fett zu sich. Die Forscher ernährten die Mäuse bewusst extrem, um den Effekt auf die Gehirnreifung deutlich zu zeigen.

«Nur Salat ist auch nicht gesund»

Ernährungsberaterin Stephanie Hochstrasser von der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung, schockiert das Ergebnis dennoch nicht. Das A und O jeder Ernährung sei die Ausgewogenheit. «Ich würde auch sonst von einem derart einseitigen Essverhalten mit hohem Fettkonsum abraten.» Wenn die Ernährung sonst ausgewogen sei, sei es aber kein Problem, wenn man ein bis zwei Mal pro Woche Fastfood konsumiere.

Doch im Oktober wurde die Geschichte eines 13-jährigen Australiers publik, der beinahe erblindete, weil er sich, seit er fünf oder sechs Jahre alt war, fast ausschliesslich von frittierten Hünchen, Brot, Kartoffeln und Cola ernährte. Er litt an Vitamin-A-Mangel.

Die ETH-Studie wie auch das Beispiel des australischen Jungen sind hervorragende Argumente für Eltern, die ihrem Nachwuchs Gemüse beliebt machen wollen. Schlecht herausgekommen ist aber bekanntlich auch das Erbsen-Experiment mit Woyzeck im gleichnamigen Werk von Georg Büchner. Nachdem Soldat Woyzeck ausschliesslich Erbsen essen musste, litt er an Halluzinationen und hatte Vergiftungserscheinungen. Solche Auswirkungen sind verbrieft durch ein Experiment eines Deutschen Chemikers im 19. Jahrhundert mit Soldaten.

«Die Dosis macht das Gift», sagt Ernährungsberaterin Stephanie Hochstrasser, «man lebt auch ungesund, wenn man zu viel Salat und dafür zu wenig anderes isst.» Auch Forscher Urs Meyer rät deshalb in seinem Fazit: «Während der Adoleszenz sollten Kinder und Jugendliche möglichst ausgewogen und hochwertig essen.»