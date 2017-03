Trotzdem möchte Petra Stute die Nutrigenentik testen. Die Professorin ist Leiterin des Bereichs für Gynäkologische Endokrinologie und des Menopausenzentrums der Frauenklinik am Inselspital in Bern. «Über 90 Prozent der Frauen in der Menopause kämpfen mit einer mehr oder weniger rasanten Gewichtszunahme», sagt Stute. Bis anhin schickte sie betroffene Patientinnen in die klassische Ernährungsberatung – mit unterschiedlichem Erfolg. Daher sind das Menopausenzentrum und die Ernährungsberatung übereingekommen, eine genetisch basierte Ernährungsberatung anzubieten: «Wir wollen schauen, wie die Gentests ankommen und wie erfolgreich diese Art der Ernährungsberatung ist.» Die Kosten gehen allerdings voll zulasten der Frauen.

Hausärzte sind interessiert

Die Nutrigenomik steht noch am Anfang. Progenom und andere Anbieter verkaufen in der Schweiz jährlich etwa 4000 solcher Gentests, schätzt das Bundesamt für Gesundheit. Doch die Unternehmen weiten ihr Tätigkeitsfeld laufend aus. So bauen beispielsweise beim FC Luzern die Fussballer ihre Muskeln sowie die Kondition aufgrund von Gentests auf – jeder individuell. Für den einen Sportler bedeutet dies mehr Stunden im Krafttraining, für den andern mehr auf dem Laufband. Denn auch hier gibt es Typen, die eher mit Kraftübungen Muskeln aufbauen und andere durch Ausdauer. Wie erfolgreich der FC damit ist, muss sich aber erst noch zeigen.