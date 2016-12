Pflanzen werden durchleuchtet

Seine Arbeitskollegen bezeichnen den 80-jährigen Fritz Schweingruber als Koryphäe. Was dieser Tage in den Ecken der Schweizer Wohnzimmer steht, steht nämlich seit Jahrzehnten im Zentrum seines Lebens. Es sei eigentlich eine primitive Struktur, dieses Nadelholz, erklärt er; keine Gefässe, ein langsamer Transport von Nährstoffen, eine geringe Variabilität. Deshalb eignet sich das Holz von Nadelbäumen auch besser zu Forschungszwecken als dasjenige von Laubbäumen. «Aber obwohl wir uns seit Jahrzehnten mit Tannen beschäftigen, verstehen wir noch immer nicht genau, was sich in ihnen alles verbirgt», sagt Schweingruber und schmunzelt.

Der Biologe arbeitet seit 45 Jahren an der Forschungsanstalt WSL in Birmensdorf, wo er sich mit der Dendrologie beschäftigt, also mit der Lehre des Baumes. Seit 15 Jahren wäre er pensioniert, trotzdem trifft man ihn täglich in seinem Büro. Pflanzen schneiden, färben und unter dem Mikroskop analysieren – das ist sein Ritual, das hält ihn lebendig. Aus diesem Prozess ergeben sich spektakuläre Bilder, die in diversen Variationen an den Wänden der Birmensdorfer Forschungslabore hängen, manchmal auch in Kunstgalerien.

Was die Natur schafft, ist aber nicht nur schön, sondern vor allem spannend. Wird ein Christbaum nämlich auf Zellstufe durchleuchtet, bleibt den Wissenschaftern nichts verborgen: Sie können herausfinden, wie alt die Tanne ist, ob sie genügend Wasser hatte, in welchem Klima sie gewachsen ist. Damit fängt die Baumanalyse jedoch gerade erst an. Schliesslich gehört die Birmensdorfer Dendro-Abteilung zu den weltweit renommiertesten Forschungsgruppen auf diesem Gebiet. Schliesslich spielt der Tannenbaum hier das ganze Jahr über eine bedeutende Rolle – nicht nur im Winter, wenn es schneit, nein, jeweils auch zur Sommerzeit.

Baumringe zeigen Klimawandel

An der WSL können alle Facetten des Weihnachtsbaums vermessen und analysiert werden. Der Stamm wird gemahlen, um die chemische Zusammensetzung zu entschlüsseln; die Zweige werden gepresst, um den Wassergehalt zu bestimmen. Mit einem Elektronenmikroskop wird die Oberflächenstruktur der Nadeln untersucht und mit einem Röntgengerät wird die Dichte des Holzstamms ermittelt. Es ergibt sich daraus ein detailliertes und aussagekräftiges Bild – nicht nur von der Tanne, sondern auch vom Klima, das während des Wachstums des Christbaums vorherrschte. Alleine über die Breite der Jahrringe können Rückschlüsse über die Wetterbedingungen der vergangenen Jahre gemacht werden: In einem warmen Sommer werden viele neue Zellen gebildet, es entsteht also viel helles Frühholz. Das dunkle Spätholz wird dann im Herbst gebildet und schliesst die Vegetationsperiode ab. In einem kalten Sommer wächst der Baum nur wenig; diese Unterschiede erkennt man auch ohne Mikroskop.

Die Weihnachtsbäume, welche jetzt noch in den privaten Wohnzimmern und bald schon wieder am Strassenrand stehen, sind meist nur etwa zehn Jahre alt, deshalb für die Forscher an der WSL primär interessant zum Studium von Lebensvorgängen. Hingegen enthalten Tannen, welche seit Jahrhunderten Baumringe bilden, Informationen über langzeitige Klimaschwankungen und extreme Ereignisse. So erkennt man in alten Weihnachtsbäumen unter anderem den Treibhauseffekt und dessen Folgen. O Tannenbaum.