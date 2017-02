Das teilte die Raumfahrtbehörde NASA mit. Die Rakete der privaten Raumfahrtfirma SpaceX hat 2,5 Tonnen Fracht an Bord, darunter Geräte zur Ozon-Überwachung und Material für medizinische Versuche. SpaceX-Chef Elon Musk teilte über Twitter mit, dass das System bis auf eine Unsicherheit bei den hydraulischen Kolben startbereit gewesen sei.

Im September war eine ebenfalls unbemannte SpaceX-Rakete beim Betanken explodiert. Von 2018 an sollen die Raketen Raumschiffe mit Astronauten an Bord in den Weltraum befördern.