Anfangs waren diese Nachrichten noch auf Schweizerdeutsch, bald schon auf Englisch, Französisch, Spanisch und Arabisch. Die berüchtigten Facebook-Algorithmen haben offenbar dafür gesorgt, dass Melanie nach wenigen Tagen nicht mehr nur in der Deutschschweiz, sondern auf der ganzen Welt gefragt war. Und so erhielt die Schülerin plötzlich Komplimente aus der Dominikanischen Republik, Anrufe aus Marokko und Video-Botschaften aus Indien. Das ist kulturell spannend, menschlich aber bedenklich. Denn so unterschiedlich die Chat-Partner waren, so offensichtlich der gemeinsame Nenner: Für sie alle ist Melanie ein Objekt der Begierde, eine junges Mädchen, das es zu verführen gilt. Oder wie es der 17-jährige Jan aus Deutschland formulierte: «Eine meeeega geile Wichs-Vorlage.»

Online-Flirt in der Offline-Welt

Nur gerade drei Minuten war Stefan mit Melanie befreundet, bevor er ihr ein Bild von sich ohne T-Shirt geschickt hat. Nach zwanzig Minuten folgte ein Bild ohne Unterhose, dafür mit erigiertem Penis. «Hat dich das geil gemacht?», schreibt er, «willst du ihn mal in echt sehen?» Melanie will nicht, blockt aber auch nicht konsequent ab.

Diese Bilder habe er damals verschickt, um Melanie zu beeindrucken, erzählt Stefan eine Woche später in Zürich. Der Bäcker ist im echten Leben weitaus weniger aufdringlich als im Internet; im persönlichen Gespräch wirkt er distanziert und scheu. Dass Melanie pure Fiktion ist, trifft ihn hart — die Enttäuschung überwiegt. Er hat nicht damit gerechnet, dass Melanies Profil gefälscht sein könnte, dass er an diesem Nachmittag nicht von ihr, sondern von einem Journalisten begrüsst wird: «Ich habe Gefühle für Melanie empfunden, hätte sie gerne kennen gelernt – nicht nur wegen ihres schönen Körpers. Der Altersunterschied hat für mich keine Rolle gespielt und ist ja eigentlich auch nicht so wichtig.»

Was für Stefan eine Bagatelle ist, ist hierzulande möglicherweise eine Straftat. Wer pornografisches Material an Minderjährige verschickt, kann dafür zu einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren verurteilt werden. Diejenigen Chat-Partner, welche sich mit Melanie zum Sex verabreden wollten, hätten bei Verkehr mit der Minderjährigen bis zu fünf Jahre Gefängnis riskiert. All das sei ihm nicht bewusst gewesen, behauptet Stefan; dass statt einem Journalisten auch die Polizei auf ihn hätte warten können, überrascht ihn fast so sehr wie das gefälschte Facebook-Profil.

Ein Profil-Bild mit der Ehefrau

Verdeckte Fahndung ist heute wichtiger denn je. Marco Cortesi von der Stadtpolizei Zürich bestätigt, dass man bereits seit Jahren mit falschen Profilen im Internet präsent sei: «Wir beschränken uns aber auf anonyme Chaträume – dabei dauert es häufig nicht länger als zehn Minuten, bis sich ein Pädophiler meldet. Auf Facebook fahnden wir nicht, weil Personen dort mit ihrer echten Identität agieren und deshalb viel vorsichtiger sind.»