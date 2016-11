1984 ist längst vorbei. George Orwells düstere Zukunftsvision eines totalitären Überwachungsstaates, die er 1949 verfasst und eben für das Jahr 1984 prognostiziert hat, ist nicht eingetreten. Abhaken kann man das Thema «Big Brother» deswegen trotzdem nicht. Denn wenn der Roman «1984» auch nicht explizit mit unserer Realität zu tun hat. Die Problematik, die Orwell darin anreisst, ist heute aktueller denn je. «Der gläserne Mensch ist keine Schimäre mehr, sondern längst Realität. Die Digitalisierung unserer Lebenswelt hat mit erbarmungsloser Konsequenz dazu geführt, dass früher oder später alles öffentlich wird, ob wir das nun wollen oder nicht.»

So bringt es Hanspeter Thür auf den Punkt, der von 2011 bis 2015 als Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter fungierte. Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis spürt die junge Theatergruppe HotAirProduction dem Roman von Orwell nach und bringt unter dem Titel «Einsneunachtvier» eine Adaption des Science-Fiction-Klassikers als Monolog auf die Bühne der Tuchlaube. Die bedrohliche Vorstellung des gläsernen Menschen kommt darin ebenso vor wie der virtuose Hacker, der die Welt mittels Computer zu verändern sucht. Über dem Projekt steht die Frage, inwieweit die heutigen Überwachungsmethoden Orwells «Big Brother» abgelöst haben.

Kreativer Widerstand

An die Romanvorlage haben sich die jungen Theatermacher dabei wenig gehalten. «Es beginnt mit dem Ende des Romans, mit der Apathie. Von da aus wird unser Protagonist Winston wieder ins Leben geführt», erklärt die 33-jährige Bühnen- und Kostümbildnerin Maude Vuilleumier aus Zürich. Der Winston von Aarau ist weniger resigniert als jener des Buches. Er leistet kreativ Widerstand, möchte etwas verändern, und dafür kauft er sich eine Art alten Computer, in dessen Quellcode er eingreifen kann. «Die Schwere der Negativität ist durch die Positivität abgelöst worden», beschreibt Vuilleumier. Gemeinsam mit dem 38-jährigen Regisseur Christian Valerius bildet sie den Kern der Gruppe HotAirProduction, die sich beim Studium an der Zürcher Hochschule der Künste kennen gelernt hat und seit 2011 zusammenarbeitet. Ihnen ist aber wichtig, dass das Stück eine Gruppenarbeit ist.

Zu dieser Gruppe gehören neben Marti Mallon und Jasper Granderath, die für das Video zuständig sind, auch Conrad Rodenberg, der das Sounddesign entwickelte, sowie Fabian Wendling, der die Bühne gestaltet hat. Die Mittel greifen einleuchtend ineinander. Besonders gelungen ist die Projektionsfläche für das Video: Sie besteht aus einem grossen Ballon, der die Hälfte der Bühne einnimmt. Getragen wird der Abend aber von dem facettenreichen Spiel von Wieland Schönfeld. Zu Beginn wirkt er wie ein Pantomime, zwischendurch beweist er sein humoristisches Talent, wenn er als «minion» verkleidet die Befehle des Big Brother ausführt. Aber er hat sich auch inhaltlich intensiv mit dem Stoff auseinandergesetzt: «Orwell wird ja oft missgelesen. Es geht nicht nur um den Überwachungsstaat. Es geht auch um die Anpassung des Einzelnen.» Eine stringente Nacherzählung des Romans fände Schönfeld nicht interessant. «Das wäre dann vor allem Kommunismus-Kritik.» Schliesslich diente Orwell der Totalitarismus in der Sowjetunion als Vorbild.

Kein Dokumentar-Theater

Die Frage, welche die Gruppe vor allem beschäftigt hat, lautet: «Wie würde sich so ein Drama heutzutage darstellen?» Von dokumentarischen Mitteln sehen sie dabei aber ab. Es solle kein Aufklärungstheater sein. Vielmehr wollten sie eine eigenständige, fiktive Geschichte erzählen.

Das Ergebnis ist ein originelles und eigenwilliges Theaterstück, das durchweg sehr verspielt und auch humorvoll wirkt. Nicht nur in dem Moment, als Donald Ducks Version von «1984» zitiert wird. «Eigentlich ist es ein Kinderstück», räumt Valerius dann auch ein. Und diese Generation, die ein Leben ohne Google & Co gar nicht mehr kennt, gilt es ja auch besonders zu sensibilisieren.

Einsneunachtvier Tuchlaube Aarau

Premiere heute 20.15 Uhr, weitere Vorstellungen am 17. (anschliessend Publikumsgespräch mit Hanspeter Thür, ehemaliger Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter), 18. und 19. November

Tojo Bern am 8., 9. und 10. Dezember, jeweils 20.30 Uhr.