Vor der Mona Lisa im Pariser Louvre ist regelmässig ein illustres Schauspiel zu beobachten: Hunderte Menschen recken ihre Handys in die Höhe, um sich und das weltberühmte Gemälde von Leonardo da Vinci zu fotografieren. Das Selfie ist zum Bestandteil des Museumsbesuchs geworden. Es gibt eine Reihevon Hashtags, unter denen Menschen ihren Museumsbesuch in sozialen Netzwerken dokumentieren. Zum Beispiel #musepose, bei dem Nutzer die Pose eines Kunstwerks imitieren, oder #museumofselfies, bei denen nicht etwa ein Selfie geteilt wird, sondern Personen auf Gemälden oder Skulpturen ein Handy in die Hand gelegt wird, sodass der Betrachter den Eindruck hat, als hielte Louis XIV. ein Smartphone in der Hand.

Man muss diese Spielereien nicht zur Kunst überhöhen, doch zeigt es, dass sich die Interaktion zwischen musealem Raum, Exponaten und Besuchern durch die digitale Technik wandelt. Der Kunstkritiker Eric Gibson schrieb in einem Essay für die Zeitschrift «The New Criterion»: «Statt die Arbeiten kontemplativ zu betrachten, posieren Besucher daneben für ein Porträt. In der prädigitalen Photographie war das Subjekt die Arbeit der Kunst. Nun ist es der Besucher; das Kunstwerk ist sekundär. Wo einst die Botschaft dieser Bilder war, «Ich habe gesehen», lautet sie jetzt: «Ich war da.» Diese Kulturkritik – Selfies reduzieren Kunstwerke zum Konsumgut – ist nicht neu, und einige Beobachter befürchteten, dass es mit den neuen Technologien dahin sei. Doch Kulturstätten können sich diese auch zunutze machen.

Netflix als Konkurrent

Einige Museen bieten sogar explizit Selfie-Stationen an, wo sich Besucher mit den Exponaten ablichten lassen können. Am 18. Januar 2017 findet der inoffizielle Museum Selfie Day statt, wo Twitter-Nutzer weltweit dazu aufgerufen sind, ihre Selfies aus Museen mit der Community zu teilen. Hiess es früher «Handys aus!», heisst es heute: «Handys an!».

Das New Yorker Metropolitan Museum of Art hat seine Besucher schon vor fünf Jahren dazu ermuntert, Handys anzuschalten. Die Entscheidung, das Handyverbot aufzuheben, trug dem Gedanken Rechnung, dass Smartphones so omnipräsent in der digitalen Gesellschaft sind, dass ein Bann ein verlorenes Rennen sei. Auf die Frage, was die grösste Konkurrenz darstelle, antwortete der ehemalige Digitalchef des Museums, Sree Sreenivasan:

«Es ist nicht das Guggenheim. Auch nicht das Museum of Natural History. Es sind Netflix und Candy Crush.» Museen konkurrieren heute mit Online-Games und Streaming-Diensten. Und wenn man die junge Generation nicht im digitalen

Raum abholt, könnte sie für die Museen verloren sein.

Das Brooklyn Museum hat zum Beispiel eine App entwickelt, bei der Besucher Kuratoren in Echtzeit Fragen über Kunstwerke stellen können. Etwa: «Können Sie mir etwas über Charles Christian Nahl erzählen?» Oder: «Können Sie mir mehr über das Gemälde «The Root» erzählen? Wer sind diese Leute?» Per App wird man mit einem Team von Kunsthistorikern verbunden, die dem Besucher Auskunft geben – oder Ratschläge für weitere interessante Objekte geben. Das Handy wird zum Museumsguide. Prinzipiell liessen sich diese Nachfragen auch mit einem Bot beantworten, also einem automatisierten Skript. 2013 hat Micah Walter vom CooperHewitt Smithsonian Design Museum ein «Object Phone» kreiert, eine App, die über eine API Informationen über Kunstwerke anzeigt. Walter hat diese App weiterentwickelt, sodass Besucher nun einen Chatbot fragen können, der Antworten auf das Handy oder die Smartwatch einspielt. Das Guggenheim und Metropolitan Museum of Art experimentieren derweil mit der Nahfunktechnologie Beacon, Minisendern, die die Besucher via Bluetooth tracken und ihnen über eine App zusätzliche Informationen auf das Handy senden. Mit Indoor-Maps könnten die Besucher zielgerecht bestimmte Objekte ansteuern.

Das British Museum geht noch einen Schritt weiter und lässt seine Besucher mir virtueller Realität

die Bronzezeit erkunden. Mit der VR-Brille GearVR können Besucher einen immersiven Rundgang durch die Ausstellung über die Bronzezeit unternehmen. Die 3-D-Ausstellungsobjekte bieten Kuratoren die Möglichkeit, neue Darstellungsformen zu nutzen und Artefakte anders in Szene zu setzen. Mit virtueller Realität können auch historische Ereignisse wie Schlachten rekonstruiert werden. Der Betrachter hat durch die Immersion das Gefühl, Teil des Geschehens zu sein. Geschichte wird so lebendig und ganz anders erfahrbar.

Natürlich besteht dabei die Gefahr, dass Kunst nur noch als Kulisse der Selbstdarstellung besteht und Kuratoren ihre Werkauswahl auf Selfie- und Virtual-Reality-Tauglichkeit überprüfen, doch letztlich bietet die Immersion eine Möglichkeit, einen neuen musealen Raum für Werke aufzuspannen, für die in bisherigen Sammlungen schlicht kein Platz war.

Das Rijksmuseum in Amsterdam hat kürzlich seine gesamte Kollektion als Open Data zur Verfügung gestellt, das British Museum bietet im Internet sogar Downloads von 3-D-Scans seiner Büsten, Statuen und Sarkophage an. Der Nutzer kann sich diese Pläne herunterladen und im 3-D-Drucker ausdrucken. Die erste «downloadbare Kollektion» beinhaltet unter anderem eine Granitbüste des ägyptischen Pharaos Amenemhet III., eine Steinfigur der Aztekengottheit Xiuhcoatl sowie eine Marmorbüste von Zeus. Mit ein paar Mausklicks kann man sich die Replika eines Kunstwerks ins Wohnzimmer stellen. Vielleicht brauchen Museen in Zukunft auch keine physische Präsenz mehr, sondern kuratieren digitale Ausstellungen in der virtuellen Realität. Nur das Selfie wird wohl

so schnell nicht verschwinden.