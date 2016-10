Grenzen? Wenn Fazil Say etwas nicht leiden kann, dann Grenzen. Deshalb spielt er, wie er will; komponiert, was ihm gefällt und sagt, was er denkt. Zumindest hat er das bis vor kurzem getan. Bis ihn 2013 die türkische Regierung zu zehn Monaten Haft bedingt verurteilte, da Say angeblich «religiöse Werte öffentlich verunglimpft» habe.

Urteil: Zehn Monate bedingt

Grund dafür waren Twitter-Posts, in denen sich der Musiker über einen Muezzin amüsiert hatte, der seinen Ruf innert Turbozeit absolvierte – wartete vielleicht eine schöne Frau oder ein dampfender Eintopf auf ihn?, spöttelte Say. Doch das war nicht alles. Wiederholt hinterfragte er via Twitter den Islam. Und natürlich mokierte er sich auch über die religiös motivierte Absetzung eines seiner Werke – erst recht, als man dieses anschliessend durch Carl Orffs «Carmina Burana» ersetzte, worin locker mal Besäufnis und Sex besungen werden.

Wegen Formfehlern musste das Gerichtsurteil aufgehoben werden; wurde erneut verhängt und schliesslich definitiv aufgehoben. Seither aber ist der türkische Ausnahmemusiker etwas zurückhaltender geworden. Wobei Zurückhaltung und Fazil Say eine so schräge Kombination ist, wie ein tiefergelegter Porsche mit Zweiradantrieb. Denn bei diesem Pianisten und Komponisten darfs immer etwas mehr sein:

Mehr Dynamik, sprich laut und leise in der Interpretation; mehr Verzögerung (im Fachjargon Agogik) und – logisch – auch mehr Pedal. Schliesslich ist die Ära von Mozart und Co. längst passé, als man nur ein zartes Hammerklavierchen zu Verfügung hatte. «Arme Klassiker», mag sich Fazil Say also denken, wenn er pedaltechnisch in die Vollen geht.

Als wäre er Mozart

Mit Mozart wird er übrigens oft und gerne verglichen. Nicht nur, weil er wie sein genialer Kollege Konzertpianist und Komponist in Personalunion ist (das sind andere Solisten wie Olli Mustonen oder Heinz Holliger ja auch). Doch auf der Bühne wirkt Fazil wie seinerzeit Wolferl gewirkt haben mochte; den Solopart singt er gleich noch mit, er dirigiert sämtliche Stimmen in die Luft (sofern er gerade eine Hand frei hat), ist bis in die Finger-; Haar- und Zehenspitzen durchdrungen von Musik, wobei er dennoch so spontan wirkt, als habe er nur mal eben vorbeigeschaut, sich an den herumstehenden Flügel auf der Bühne gesetzt und spiele nun nach Lust und Laune – und zwar exakt für Sie in der zweiten oder mich in der neunten Reihe.

Klar, dass die eigenen Kompositionen dieses Musikers weder Reissbrettarbeiten noch Kopfgeburten sind. Wie könnten sie auch! Und wer unter dem Stichwort Neue Musik zwei einsame Töne inmitten von Stille erwartet, liegt bei Say sowieso falsch. Hier werden die Melodien gehegt und gepflegt, klassische Harmonien unverfremdet ausgespielt, und ab und an auch traditionell türkische Instrumente einbezogen. Denn – so sinnlich und eingängig sie ist: Diese Musik erzählt oft von der zerrissenen Heimat des Rundummusikers.

Allein drei seiner Stücke sind dem Istanbuler Gezi-Park gewidmet. Da, wo Erdogans AKP ein gigantisches Bauprojekt im neo-osmanischen Stil plante, was zu «bürgerkriegsähnlichen» (O-Ton Say) Tumulten führte. Und auch im zweiten Satz der Sinfonie «Istanbul» habe seine Wut darüber, «dass die Religion für politische Ambitionen missbraucht wird, die dunklen und zum Zerreissen gespannten Noten erschaffen», kommentierte der Komponist sein Orchesterwerk.

Say mag es lieber im Turbo

Denn mit Zweiradantrieb mag der Turbomusiker nun mal nicht fahren – egal, was die türkische Regierung ihm androht. Also wird die Musik für Fazil Say zum Sprachrohr, oder zumindest zum Symbol – ein Kniff, den Komponisten seit jeher kennen, etwa der vom Sowjetregime unterdrückte Schostakowitsch – oder eben auch Mozart, als er in seiner Oper «Figaro» den machthabenden Adel mittels schönster Arien durch den Kakao zog.

Und wenn wir schon bei Mozart sind. Nicht den «Figaro», dafür aber gleich zwei von dessen Klavierkonzerten hat Fazil Say im Gepäck, wenn er heute Abend mit dem Basler Kammerorchester und Leiter Vlad Stanculeasa in Muri auftritt. Das festlich-fröhliche A-Dur (KV 414) sowie das opernhaft theatrale C-Dur (KV 467). Irgendwie logisch. Denn bei Fazil Say darfs eben stets etwas mehr sein.

Festsaal Kloster Muri, Heute, 15. Oktober, um 19.30 Uhr. Einführung mit Fazil Say ab 18.45 Uhr. www.murikultur.ch