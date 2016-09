Das Paar zieht seit mehr als 20 Jahren auf allen internationalen Kunstevents - auch an der Art Basel - mit kahlrasierten Köpfen und extravaganten Kostümen die Blicke auf sich. Hier in einem Museum ausgestellt zu werden, sei eine besondere Ehre, wie sie der Deutschen Presse-Agentur sagten. In Paris fühlten sie sich wie Zuhause, man käme ihnen hier mit viel Toleranz entgegen.

In der bis zum 26. Februar dauernden Werkschau "You are my biggest Inspiration" sind unter anderem Videos, Installationen und Kostüme des Paares zu sehen. Mit ihren Auftritten und in ihren Arbeiten stellen sich die beiden die Frage nach dem Umgang mit der Geschlechterrolle.

"Wir beschäftigen uns nicht ausschliesslich mit uns selbst, sondern mit dem, was wir als Künstler weitergeben können", erklärten sie. Das Paar versteht sich als Gesamtwerk und hinterfragt damit auch die Grenze zwischen Kunst und Leben.

Der Titel der Ausstellung habe ihnen jemand auf der Strasse zugeschrien. Ihnen gehe es immer um die Kommunikation mit dem Publikum. Geheiratet haben Eva, biologisch ein Mann, und Adele, eine Frau, vor wenigen Jahren als Frau und Frau.