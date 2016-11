Laut dem Ministerium wurden bei den Erdstössen insgesamt 5000 Kunstschätze schwer beschädigt.

Kirchen, Türme, Mosaike und Gemälde: Die Liste der gefährdeten Kunstwerke in den Erdbebenregionen Marken und Umbrien ist lang. Höchste Priorität will die italienische Regierung dem Wiederaufbau der Basilika des Heiligen Benedikts in der Kleinstadt Norcia, sowie der Kirche des Heiligen Franziskus in der Gemeinde Amatrice einräumen.

Letztere war bereits am 24. August bei einem schweren Erdbeben mit 298 Toten zerstört wurde. Gerettet wurde ein Tiepolo-Gemälde, das sich in einer zerstörten Kirche in der Stadt Camerino befand.

Experten des Kulturministeriums sind im Einsatz, um die Kunstschätze vor den schweren Niederschlägen zu retten, welche die Region in den vergangenen Tagen heimgesucht haben. Aus Sorge vor Plünderungen wurden wertvolle Gemälde aus dem Erdbebengebiet weggebracht.

Diebe bedienen sich

Ein wertvolles Gemäldes aus dem 17. Jahrhundert ist am Wochenende in Norcia aus der Kirche Nottoria verschwunden. Das Gotteshaus war durch die Erdstösse in der vergangenen Woche schwer beschädigt worden. Bei dem Gemälde handelt es sich um "Die Vergebung von Assisi" des französische Malers Jean Lhomme. Die italienische Regierung hatte bereits die Entsendung von Soldaten und Polizisten angekündigt, um Plünderungen zu verhindern.

30'200 Personen, die wegen des Erdbebens ihr Heim verloren haben, werden zurzeit vom italienischen Zivilschutz betreut. Die Lage für die Obdachlosen erschwerte sich durch starke Unwetter in der Erdbebenregion.