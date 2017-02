"Schatteboxe" heisst eine melancholische Ballade, die hauptsächlich von Laueners Stimme und dem Klavier getragen wird. Den Titel "Schachtar gäge Gent" trägt das zweite Stück, eine rockige Up-Tempo-Nummer.

Bereits am Mittwoch kündigten die Swiss Music Awards an, die Band werde am Freitag anlässlich der Preisverleihung im Zürcher Hallenstadion neue Musik präsentieren. Unerwartet veröffentlichten die Berner dann ihre Songs bereits am frühen Morgen in den Sozialen Medien.

Das neue Album - es ist das erste seit dem mit Platin ausgezeichneten Werk "Göteborg" vor fünf Jahren - erscheint am 24. März, wie der Website der Band zu entnehmen ist. Bereits sind auch die ersten Tourneedaten bekannt. Am 18. und 19. Mai spielen Züri West etwa in Bern, am 25. Mai in Zürich. Vorgesehen ist auch ein Konzert am Moon and Stars in Locarno. Zudem vermeldete das Berner Gurtenfestival am Freitag, die Band gehöre am 14. Juli zu den Headlinern.

Mit dem neuen Album hat sich auch beim Band-Personal einiges geändert: Ausgestiegen ist der langjährige Gitarrist Tom Etter, ihn ersetzt Manuel Häfliger, wie die "Berner Zeitung" am Freitag berichtete. Dazugestossen ist auch Bassist Wolfgang Zwiauer, der Jürg Schmidhausers Part übernimmt. Dieser hatte Züri West schon 2012 nach einem schweren Unfall verlassen. Zur alten Garde gehören neben Lauener auch Schlagzeuger Gert Schäuble und Gitarrist Markus Fehlmann.