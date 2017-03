Übergeben wird der Preis am 25. Juni im Rahmen des Festivals JazzAscona, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilen.

Bruno Spoerri brachte in den 1950er-Jahren Bebop und Cooljazz in die Schweiz. Damit fand er Aufnahme bei den Avantgardisten um George Gruntz. 1965 begann er mit der Erforschung elektronischer Musik. Spoerri entwickelte eigene Geräte, kombinierte sie mit seinem Saxofon und wurde zum innovativen und erfolgreichen Komponisten für Werbe-, Dok- und Spielfilme.

Daneben spielte er in zahlreichen Bands etwa mit Albert Mangelsdorff, Clark Terry oder Lee Konitz. 1957 bis 1975 gehörte er zum legendären Metronom Quintett. In den 70er-Jahren gründete er mehrere Jazzrock-Formationen.

Quasi weltberühmt wurde Spoerri 2014, nachdem er den US-Rapper Jay-Z vor Gericht besiegt hatte. Der Brooklyner hatte dem Schweizer Jazz-Senior dessen Komposition "On The Way" von 1978 geklaut und daraus seinen Mix "Versus" gebastelt. Spoerri erhielt vor Gericht Recht: Jay-Z muss 50 Prozent der Einnahmen aus "Versus" nach Zürich überweisen, wo der Basler seit 1962 lebt.