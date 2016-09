Das Programm umfasst folgende Werke: "Exsultate, jubilate", Mottete für Sopran von Wolfgang Amadeus Mozart, das Konzert für Violine und Orchester e-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy und die Sinfonie Nr. 7 A-Dur von Ludwig van Beethoven.

Als Solisten zu hören sind der US-amerikanische Geiger Joshua Bell und die Luzerner Sopranistin Regula Mühlemann. Zu hören sind die Konzerte in der L'Heure bleue in La Chaux-de-Fonds, in der Victoria Hall in Genf, der Zürcher Tonhalle und im Kultur Casino Bern.