Programmiert sind auch Stopps in Hamburg, Berlin, Köln und in Zürich, wo Lady Gaga am 24. September im Hallenstadion auftritt, wie Live Nation Global Touring am Montag mitteilte.

Mit ihrer mittlerweile sechsten Tour wird sie ihr aktuelles Album "Joanne" promoten, das am 21. Oktober in den Handel kam. Bisher veröffentlichte Lady Gaga daraus die beiden Singles "Perfect Illusion" und "Million Reasons".