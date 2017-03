Das sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag. Moskau hoffe, dass der Entschluss überdacht werde, damit die russische Kandidatin doch an dem Wettbewerb teilnehmen könne.

Der ukrainische Geheimdienst SBU hatte Samoilowa am Mittwoch ein dreijähriges Einreiseverbot erteilt. Grund ist ein Auftritt 2015 bei einem Gala-Konzert auf der Krim. Die 2014 von Moskau in die Russische Föderation eingegliederte Halbinsel Krim ist einer der Hauptstreitpunkte zwischen Kiew und Moskau. Dazu kommt ein bis heute andauernder bewaffneter Konflikt in der Ostukraine zwischen Kiew-treuen Truppen und prorussischen Rebellen, bei dem bereits mehr als 10'000 Menschen getötet wurden.

Samoilowa hatte sich am Mittwochabend gelassen gezeigt. Sie hoffe weiter auf einen Sinneswandel in Kiew, sagte die im Rollstuhl sitzende Sängerin dem staatlichen Fernsehsender Perwij.

Russische Medien zogen derweil einen Boykott des ESC-Finales am 13. Mai in Betracht. Kein nationaler Sender werde den Wettbewerb übertragen, sagte ein Moderator des Nachrichtensenders Rossija 24 am Donnerstagmorgen.