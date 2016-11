Das gab Sting am Freitag auf seinem offiziellen Twitter-Account bekannt und bestätigte damit einen Bericht des französischen Fernsehsenders "BFMTV". Alle Einnahmen sollen einem Hilfsfonds für die Opfer der Anschläge zugutekommen. Bisher hatte es geheissen, der Club solle vier Tage später mit einem Konzert des britischen Sängers Pete Doherty neu öffnen.

Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hatten am 13. November 2015 in Paris 130 Menschen getötet. Die Terroristen schossen im "Bataclan" sowie in Bars und Restaurants wahllos auf Menschen. Am Nationalstadion Stade de France sprengten sich während des Fussball-Länderspiels Frankreich-Deutschland drei Attentäter in die Luft.