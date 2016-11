Dies sagte eine Sprecherin des Konzertveranstalters Live Nation am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Die Ticket-Inhaber seien wegen der Rückerstattung der Kosten kontaktiert worden. West selbst äusserte sich zunächst nicht zu der plötzlichen Absage, und seine Sprecher reagierten nicht auf Anfragen.

Die Promi-Website "TMZ" berichtete, der Ehemann von TV-Starlet Kim Kardashian leide wegen zu viel Arbeit unter Erschöpfung und habe deshalb seine Tournee abgebrochen. "Er hat rund um die Uhr am Modedesign gearbeitet, sowohl an seiner eigenen Kollektion als auch an der Adidas-Kollektion", sagte demnach eine nicht namentlich genannte Quelle.

Am Samstag war West mit einer Stunde Verspätung bei seiner Show in Sacramento in Kalifornien erschienen. Er sang nur drei Lieder. Am Sonntag sagte West dann ein Konzert in Inglewood bei Los Angeles nur wenige Stunden vor Beginn ab.