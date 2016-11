Die 11-köpfige Berner Hip-Hop-Band hatte in ihrer Sparte kräftigen Gegenwind: Nominiert waren neben ihnen Bastian Baker, Bligg, Nickless und Damian Lynn.

Für einige Favoriten war die Gala eine Enttäuschung. Die Top-Gesetzte Beyoncé, die wie Bieber fünfmal nominiert worden war, ging leer aus. Auch der britische Superstar Adele, viermal nominiert, erhielt bei der Gala in der niederländischen Hafenstadt keinen Preis.

Überraschende Sieger waren Shawn Mendes, das US-Duo Twenty One Pilots und der niederländische DJ Martin Garrix mit je zwei Auszeichnungen.

Hauptpreis nicht an Bieber

Doch auch der erfolgsverwöhnte Bieber erlitt eine Niederlage. Sein 18-jähriger Landsmann Shawn Mendes (2 EMAs) stiess ihn vom MTV-Thron als bester männlicher Künstler. In den vergangenen sechs Jahren hatte Bieber diesen Preis gewonnen. Kleiner Trost: Biebers Hit "Sorry" wurde zum besten Song gekürt und gewann auch noch den Preis für die grösste Fangemeinde.

Beste weibliche Künstlerin wurde Lady Gaga, die auf einer Videobotschaft ein neues Album versprach. Die Schwedin Zara Larsson gewann die Trophäe in den Kategorien beste neue Künstlerin und "Best Worldwide Act".

Die Sängerin und Songschreiberin Bebe Rexha ("In the Name of Love") aus den USA hatte das Spektakel aus der Rotterdamer Konzerthalle Ahoy in stets wechselnden Roben präsentiert. Weltweit erlebten Millionen Fans live eine atemberaubende Show.

Auf schwebenden Bühnen traten unter anderem die Rockbands Kings of Leon und OneRepublic auf. Live dabei waren auch die Sänger Bruno Mars, Shawn Mendes, DNCE, The Weeknd und Lukas Graham.

Seitenhieb gegen Trump

Zum Abschluss heizte die legendäre Punkrock-Band Green Day mit ihrem Erfolgshit "American Idiot" den Fans noch einmal richtig ein. MTV hatte die Gruppe mit dem "Global Icon Awards" geehrt, weil sie seit über 20 Jahren Musikgeschichte geschrieben hätten.

Green Day nutzte den Auftritt auch für eine politische Botschaft. Sie seien sehr froh, dass sie die USA verlassen und damit dem "entsetzlichen Wahlkampf" entkommen konnten, sagte Leadsänger Billie Joe Armstrong. "Die USA erleiden gerade einen grossen kollektiven Herzinfarkt."

Die Trophäe des Musiksenders war in diesem Jahr knall-lila - eine Verbeugung für Prince ("Purple Rain"), der im April gestorben war. "Prince war ein Genie", sagte Bebe Rexha. "Er wird immer Mitglied der MTV-Familie bleiben."