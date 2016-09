Sehen Sie sich eigentlich als politischen Künstler?

Nein, ich halte mich aus der Politik raus. Das ist nicht meine Sache. Meine Sache ist Musik zu machen, da kenne ich mich aus. Politik lasse ich diejenigen machen, die das besser können als ich.

Trotzdem wurden Sie Opfer von politischen Kontroversen. Rapper Jan Delay bezeichnete Sie gar als Nazi.

Das ist dummes Zeug von dummen Menschen, die nicht wissen, worüber ich singe. Diese jungen Menschen sollten sich erst mal informieren. Politisch muss er auch eine Null sein, wenn er mich so beschimpft hat. Er hat aber verloren, ich habe 20 000 Euro bekommen, die ich einem Behindertenheim gespendet habe. Er hat seine Strafe bekommen und damit ist für mich diese Geschichte erledigt.

Nächste Woche kommen Sie in die Schweiz. Ich habe gelesen, Sie kennen Beatrice Egli ...

Ja, wir haben uns ein paar Mal getroffen und ich habe mit ihr ein paar Mal Fernsehen gemacht. Ich muss wirklich sagen, sie macht das hervorragend, sie ist toll, sie sieht nett aus und hat einen riesigen Erfolg. Ich kann mich nur für sie mitfreuen, denn sie ist eine sehr musikalische Person.

Haben Sie sonst noch einen Bezug zur Schweiz?

Mein Produzent hat lange in der Schweiz gewohnt, in Zürich und in Bern. Seit einem Jahr ist Ralf Bendix (eigentlich: Karl Heinz Schwab, Anm. der Redaktion) aber verstorben. Deshalb habe ich nicht mehr so viel Kontakt zur Schweiz, das ist sehr schade. Aber ich bin ja noch jung, vielleicht kommt noch was, das mich in die Schweiz verschlägt.

Heino live am Schupfart Festival, So, 25. 9., Schlager-Night. Türöffnung um 10.45 Uhr