Furios und roh oder lieblich sanft: Death by Chocolate gelingt auf «Crooked by You» der musikalische Spagat. Breit ist auch das textliche Repertoire. Frontmann Mathias Schenk besingt Vater-Sohn-Beziehungen, verflossene Liebschaften, unbekannte Städte und Totengräber. Seine Stimme trägt das Album: Je nach Bedarf variiert sie zwischen sanfter Klarheit und rockiger Rohheit. Noch eine Versuchung: In diese Stimme könnte man sich glatt verlieben.

Death by Chocolate: Crooked for You

Plattentaufe Freitag, 21 Uhr, Dachstock, Reitschule Bern.