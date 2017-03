Umgekehrt erkennen auch Liebhaber der sogenannt Neuen Musik das Potenzial dieser durchkonzipierten und doch grenzenlosen Kompositionen. Fan des Akkordeonisten mit bosnischen Wurzeln ist auch Geoff Barrow von der britischen Trip-Hop-Band Portishead, der ihn für sein Label Invada verpflichtete. Dort wurde Batkovics erstes Soloalbum von 2015 eben in einer neuen, erweiterten Version in England veröffentlicht. In den nächsten Wochen wird ganz Europa folgen.

Sofort gibt es auch für das Album international frenetisches Lob: «Eine neue Messlatte in der zeitgenössischen Musik», findet das Musikmagazin «Louder than War» und vergibt 10 von 10 Punkten. Das britische Konkurrenzblatt «Mojo» hat Batkovic zum aufstrebenden Star deklariert und lobt dessen demütige Haltung und futuristische Musik.

Der Nerv der Zeit

Vorbei die Zeiten, als Batkovic, der auch auf dem neuen Album von Stiller Has mitwirkt, mit einheimischen Bands wie den Kummerbuben durch die lokalen Clubs tingelte. Es stehen Konzerte in ganz Europa an – unter anderem in Amsterdam, Berlin, Brüssel und London. «Ich versuche, das Schöne in der Dunkelheit zu finden», wird Batkovic in «Mojo» zitiert. Damit und mit seiner ebenso innovativen wie intensiven Musik, die sich in keine Schubladen verstauen lässt, hat er offensichtlich den Nerv der Zeit getroffen.

