Anders als auf dem vorherigen Album gibt es auf «This House Is Not For Sale» keine politischen Lieder.

Wir hatten anfangs den Song «A Touch

Of Grey». Darin ging es um Grauzonen, um Kompromissbereitschaft. Der Song

ist von der Realität überrollt worden. So was kannst du nicht mehr singen, ohne weltfremd und naiv zu wirken.

Bei Ihnen persönlich ist 2014 sehr viel Mist passiert.

Oh ja, was war das für ein Tumult. Nach der Tournee habe ich 2014 überhaupt keine Musik gemacht. Ich brauchte Abstand, konnte und wollte nicht schreiben. Ich hasse mich, wenn ich selbstmitleidig bin, und hasse auch die Songs, die unter dem Einfluss von Selbstmitleid entstehen. Du lernst jedoch mit den Jahren, dass die Lust, Musik zu schaffen, immer wieder zurückkommt. Im Januar 2015 war ich bereit, den Dialog mit meiner Gitarre wieder aufzunehmen. Die Zeile «She is giving me my best, when I am at my worst» beschreibt meine Beziehung zum Songschreiben. Bestimmt werden viele denken «Oh, wie süss, er schreibt über seine Frau»!

Wie war das mit Richie Samboras Ausstieg genau?

Die Wahrheit ist schrecklich banal. Es war der Abend der 21. Show unserer Tournee, und er kam einfach nicht. Es gab keinen Streit, es ging nicht ums Geld, das Album «What About Now» war gerade auf Platz eins eingestiegen, die Tour ausverkauft. Niemand von uns aus der Band hat Richie seitdem gesehen. Wir haben nicht telefoniert, nicht gemailt, gar nichts. Tico Torres und Dave Bryan hatten auch keinen Kontakt.

Hat Richies Ausstieg das Bandgefüge verändert?

Wir sind näher zusammengerückt, was wir aber erst im Nachhinein merkten. Auf der Tour mussten wir einfach funktionieren. Zum Glück war gleich Phil X zur Stelle, der schon mal für Richie eingesprungen war und weiterhin dabei sein wird.