Ihre Musik ist kommerziell erfolgreich und wird ständig im Radio gespielt. Denken Sie beim Schreiben an die Hitchancen Ihrer Songs?

Ich weiss, dass viele Kollegen in meiner Branche sehr kalkulierend an ihre Musik herangehen, aber das ist noch nie meine Art gewesen. Ich versuche natürlich, eingängige Songs zu schreiben, aber ich kann meine Musik nicht den Erfordernissen eines Marktes anpassen. Ich will Musik mit Substanz machen, die hoffentlich niemanden langweilt. Und ich will Musik für alle machen. Zu meinen Konzerten kommen 10-jährige Mädchen sowie 80-jährige Omas und Opas. Die Leute kommen zusammen und feiern mit mir ihre Liebe zur Musik.

Sie leben immer noch in Glasgow. Kein Interesse, zum Beispiel nach London zu ziehen?

Ich möchte nicht woanders leben. Ich wohne in einem Vorort, meine ganze Familie ebenfalls, unser Verhältnis ist sehr eng. Eine halbe Stunde Fahrt, und ich bin entweder in der Grossstadt oder in den Bergen. Mein Vater ist ein richtiger Trekking-Experte, wir gehen auch manchmal zusammen in die Berge. Er war sogar mal im Base Camp des Mount Everest, also auf über 5000 Meter Höhe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich so was eines Tages auch machen werde.

Sie sind schon mit Anfang 20 europaweit zum Star geworden. Haben Sie sich verändert?

Ich glaube nicht. Ich war immer ein zuversichtlicher, bodenständiger, familiärer Mensch, und das bin ich bis heute. Ich war 19 beim ersten Album, und jetzt werde ich bald 30! Es kommt mir echt nicht vor, als seien schon zehn Jahre vergangen.

Für Ihr neues Album «Under Stars» haben Sie sich Zeit genommen.

Der Entstehungsprozess war für meine Verhältnisse sehr lang, die ersten Stücke schrieb ich schon 2014. Mir fehlte allerdings bei vielen die Magie, also habe ich eine Menge verworfen. Ich habe kleinere Auszeiten genommen, auch, weil ich finde, dass ich mir das verdient hatte. Mir gefällt es, wie das Album geworden ist. Zusammen mit meinen Produzenten habe ich die Songs für meine Verhältnisse ziemlich rockig und dynamisch umgesetzt, der Sound ist voll und wuchtig.