Vereinzelt sitzen die Menschen in den Bankreihen, während von der Kanzel die Worte tönen: «Da nahmen die Kriegsknechte Jesum und flochten eine dornene Krone und setzten sie auf sein Haupt.» Dieselben Worte, dasselbe Evangelium nach Matthäus, dieselbe Passionsgeschichte, nur in einem anderen Kontext: Nun tummelt sich das Publikum in den gepolsterten Stuhlreihen, während es von der Bühne tönt: «Da nahmen die Kriegsknechte Jesum und flochten eine dornene Krone und setzten sie auf sein Haupt.»

Tatsächlich. Während die hiesigen Kirchen mit schwindenden Mitgliederzahlen kämpfen, sorgt Johann Sebastian Bachs «Matthäus-Passion», ob mit einem namhaften Barockensemble oder mit dem lokalen Laienchor, für volle Häuser.

Wohnt Gott neuerdings in unseren Ohren? Man könnte es meinen, zumindest, wenn man Bachs Musik hört. Schon mit den ersten Takten der Matthäus-Passion, wenn die Bläser ihren klagenden Aufstieg umspielen und die Begleitung im Dreivierteltakt dazu wogt, nimmt einen diese Musik gefangen.

Klingende Offenbarung

Hier wird die Leidensgeschichte Jesus’ überführt in schiere Schönheit. Dass Bach durchaus auch anders kann, zeigt später im knapp dreistündigen Werk die Szene bei Pontius Pilatus. Doch selbst wenn dort der Chor «kreuziget ihn» skandiert, ist das Brutalität unter den Vorzeichen hoher Kunst – und die Hörerin längst über beide Ohren drin in dieser klingenden Offenbarung, die genährt wird von der tief empfundenen Religiosität des Komponisten. «Soli Deo Gloria» – allein zu Ehren Gottes, schrieb Thomaskantor Bach unter alle seine Werke. Die Tinte dazu hätte er sich sparen können, so sehr zeugt seine Musik von seinem Glauben.

Vielleicht auch deshalb überstrahlt die Matthäus-Passion ihre jahrhunderteweit zurück liegende Entstehungszeit – zusätzlich begünstigt durch den Umstand, dass die Konkurrenz in Sachen sakraler Chor-Kompositionen heute geradezu gegen null geht. Anders sieht es mit der christlichen Religion aus. «Sie hat heute mächtige Konkurrenten», erklärt Religionssoziologe Jörg Stolz in einem Gespräch mit der NZZ: «Die Sozialversicherungen garantieren materielle Sicherheit, die höhere Bildung greift religiöse Dogmen an, Medizin und Psychotherapien verschaffen Heilung.»

Hat Gott deshalb neuerdings seinen Wohnsitz vorwiegend in unsere Ohren verlegt? Dass Musik durchaus auch klingender Glaube ist, weiss die Kirche längst. Darum gehören Kirchenlieder und opulente Orgeln von jeher genauso so fest zum Gottesdienst wie das sprichwörtlich gewordene Amen in der Kirche. Und nicht zuletzt dieses Wissen liess einst die Leipziger Thomaskirche Johann Sebastian Bach als Kantor anstellen – und seine Matthäus-Passion in Auftrag geben.

Doch selbst über Bach hinaus hat es etwas mit den musikalischen Passionen und Oratorien auf sich. Sogar Friedrich Nietzsche komponierte eigenhändig ein Weihnachtsoratorium, bevor er sich anschickte, Gott für tot zu erklären. Gut möglich, dass es der Psychoanalytiker Jacques Lacan in den 1960er Jahren noch etwas zeitgemässer auf den Punkt brachte, wenn er differenzierend hinzufügte, Gott sei nicht tot, er sei unbewusst.

Und vielleicht ist es gerade dieser unbewusste Gott in den meisten von uns, den Bachs Matthäus-Passion in Resonanz versetzt. Denn nur zwei Prozent der Schweizer Bevölkerung gibt an, überzeugt zu sein, dass Gott nicht existiere. Eine erstaunlich kleine Minderheit. Was aber macht der grosse Rest, wenn ihm in der Osterzeit inmitten von Schoggihasen, bunten Eiern und dem Brunch mit Familie und Freunden der religiöse Aspekt fehlt? Dass er sich immer öfter statt in die Kirche in den Konzertsaal setzt, hat nachvollziehbare Gründe.

Musik als Weg zur Passion

Mag sein, dass vielen die Worte in Gottesdienst oder Messe zu konkret sind. Nicht jeder ist empfänglich für das Evangelium aus dem Mund eines Pfarrers, nach dem Jesus am Kreuz starb, um am dritten Tag wieder auf zu erstehen. Wenn aber das Kreuz in der Matthäus-Passion musikalisch anklingt, indem Bach vier aufeinander folgende Töne so anordnet, dass ihre Verbindungslinien ein Kreuz bilden (bereits im Eingangschor zu finden!), oder wenn er seinem Jesus einen Heiligenschein aus Geigentönen ankomponiert, um diesen wegzulassen in der Szene, wo Jesus als gekreuzigter Mensch stirbt – wer würde sich daran je stossen?

Die Musik schiebt sich hier wie ein Puffer zwischen das Evangelium und den zeitgenössisch aufgeklärten Intellekt – und paradoxerweise bringt sie einen gleichzeitig viel näher ans Geschehen heran: indem sie den Hörer die Passion emotional erleben lässt; als Klang gewordenen Leidensweg, jedoch nie als blutrünstiges Opern- und Osterspektakel, weil Bachs Musik von der Welten Ordnung singt, vom sich-Schicken ins eigene Schicksal. Es ist Musik, die den Hörer Grösse erleben lässt und gleichzeitig geborgen hält. Ihn mit jedem einzelnen Ton einbettet in Johann Sebastian Bachs unerschütterlichen Glauben, dass alles seine göttliche Ordnung hat.

Matthäus-Passion mit dem Ensemble Corund Boswil, Stephen Smith (Leitung), Boswil, Alte Kirche; Samstag, 17 Uhr.