Präsident Obama will die Medaillen am 22. November im Weissen Haus aushändigen, wie das Weisse Haus in Washington am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte.

Zu den weiteren Preisträgern zählen unter anderem die Sportgrössen Kareem Abdul-Jabbar und Michael Jordan, die Musiker Bruce Springsteen und Diana Ross, die Moderatorin Ellen DeGeneres, der Architekt Frank Gehry und die Stiftungs-Gründer Bill und Melinda Gates.

Die Auszeichnung wird in dieser Form seit 1963 an Persönlichkeiten verliehen, die einen bedeutenden Beitrag "für die Sicherheit oder das nationale Interesse der USA, den Weltfrieden und kulturelle oder andere bedeutsame öffentliche Belange" geleistet haben.

Im vorigen Jahr waren unter anderem die Sängerin Barbra Streisand und Regisseur Steven Spielberg geehrt worden. Zu den bisherigen Empfängern gehören auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, Mutter Teresa und die Moderatorin Oprah Winfrey.