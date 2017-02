In einer vom Verlag am Freitag verbreiteten Mitteilung heisst es, zu Beginn des neuen Bandes befinde sich Hackerin Lisbeth Salander in einem Frauengefängnis und bemühe sich, keine Konflikte zwischen den Gefangenen aufkommen zu lassen. Des weiteren gehe es in dem Buch um die "dunklen Schatten von Salanders Kindheit".

Der schwedische Titel von Band fünf lautet "Der Mann, der nach seinem Schatten suchte". Der sechste und letzte von Lagercrantz geschriebene Band soll 2019 herauskommen.

Die Abenteuer der tätowierten Hackerin Salander und des investigativen Journalisten Mikael Blomqvist hatte Larsson erdacht und verfasst. Er starb 2004 im Alter von 50 Jahren noch vor der Veröffentlichung seiner Trilogie. Nach langem Streit der Erben setzte Lagercrantz, ein ehemaliger Journalist und Autor einer Biografie des Fussballers Zlatan Ibrahimovic, die Geschichte fort.

Die in den Jahren 2005 bis 2007 veröffentlichten drei "Millennium"-Bücher von Larsson verkauften sich weltweit mehr als 80 Millionen Mal und wurden in Schweden sowie als Hollywood-Version verfilmt.

Der vierte Band wurde in 47 Ländern sechs Millionen Mal verkauft - die Kritiken waren allerdings gemischt. Larssons langjährige Partnerin Eva Gabrielsson, die nicht zu den Erben gehörte, da das Paar nicht verheiratet war, hatte den Auftrag an Lagercrantz als "vollkommen idiotisch" bezeichnet.