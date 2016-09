Man kennt das aus eigenem Gameverhalten. Zunächst ist man skeptisch, findet diese oder jene Spielanlage doof, unrealistisch oder beides. Aber dann lädt man sich aus Neugier die App runter, und ehe man sichs versieht, hat es einen gepackt. Dann ist man plötzlich Pokémon-Jäger oder kämpft gegen andere Spieler um Königreiche, Power-ups oder magische Strahlen.

Weibliche Hauptfiguren

«Im echten Manne ist ein Kind versteckt; das will spielen.» So formulierte es der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche in «Also sprach Zarathustra», einem philosophischen Standardwerk aus dem späten 19. Jahrhundert. Weniger bekannt ist Nietzsches Folgesatz: «Auf, ihr Frauen, so entdeckt mir doch das Kind im Manne.» Schön und gut, aber dürfen denn Frauen nicht spielen?

Doch, sie dürfen. In aktuellen Filmen, die sich um Games drehen, ist die Hauptfigur immer öfter weiblich. Das gilt für herkömmliche Game-Adaptionen wie «Lara Croft», deren jüngstes Kinoabenteuer 2018 in die Kinos kommen soll – mit Alicia Vikander in der Hauptrolle. Das gilt aber auch für Filme, in denen die Heldin kein vordefiniertes Spielfeld findet, sondern sich erst mit den Regeln vertraut machen muss, bevor sie diese Regeln gegen ihre Erfinder wenden kann. Zum Beispiel in den «Hunger Games» («Die Tribute von Panem»). Da war es Jennifer Lawrence, die sich als Gladiatorin Katniss in die Schlacht warf. Sie tat dies in einem künstlichen Urwald zur Gaudi von Fernsehzuschauern – während einen als Kinobesucher das Gefühl beschlich, einer mörderischen Castingshow in der Masoala-Halle beizuwohnen.