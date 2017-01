Sie habe "ein bisschen gebraucht", bis sie das realisiert habe, sagte die 61-Jährige, die sich 1995 nach nur einem Ehejahr von ihrem dritten Gatten scheiden liess, laut "klatsch-tratsch.de". Sie sei einfach "nie wirklich verliebt" gewesen.

Obwohl: "Ich liebe Männer und Männer lieben mich. Da habe ich echt Glück. Ich fühle mich einfach schlecht, dass ich so lange gebraucht habe, um zu realisieren, dass ich nicht für eine Beziehung bestimmt war." Über ihre Unfähigkeit, eine dauerhafte Partnerschaft einzugehen, hat Whoopi Goldberg gar ein Buch namens "If Someone Says 'You Complete Me' Run!" geschrieben. Was so viel heisst wie: "Wenn jemand sagt 'Du machst mich komplett', dann lauf weg!".