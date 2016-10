Unmittelbar vor dem Gruselfest Halloween hatte Ron Howards und Tom Hanks' Neueinsteiger "Inferno" keine Chance. Der Spitzenplatz der nordamerikanischen Kinocharts vom Wochenende ging an Tyler Perrys Horror-Komödie "Boo! A Madea Halloween", berichtete der US-Branchendienst "Box Office Mojo" am Sonntag.

"Inferno", das jüngste Sequel der Dan-Brown-Bestsellerverfilmungen, startete in mehr als 3500 Kinos in den USA und Kanada, musste sich aber mit mageren Einnahmen von 15 Millionen US-Dollar zufrieden geben. Dagegen brachte es Perrys "Boo!" in seiner zweiten Woche und weit weniger Filmtheatern auf 16,7 Millionen Dollar.

Der Actionfilm "Jack Reacher: Kein Weg zurück" mit Tom Cruise rutschte auf Platz drei der nordamerikanischen Charts, gefolgt von dem Thriller "The Accountant" mit Ben Affleck in der Rolle eines kriminellen Buchhalters. Der Horrorstreifen "Ouija" um ein Brettspiel als Tor zur Geisterwelt beschliesst die Top Five.