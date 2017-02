Zwei junge Filmemacher. Beide haben die Filmschule absolviert. Olga Dinnikova in Zürich. Michael Koch in Köln. Beide sind auch Schauspieler. Er hat am Jungen Theater Basel das Handwerk gelernt. Sie an der EFAS in Zürich. Als der junge Regisseur aus dem reichen Land Schauspieler für seinen ersten Spielfilm suchte, fand er die junge Filmemacherin aus Lettland in Zürich. Olga Dinnikova spielt in Michaels Film «Marija», neben Margarita Breitkreiz, eine Hauptrolle. Hansjörg Betschart hat beide – unabhängig voneinander – zu ihrer Geschichte befragt.

Michael Koch, Sie haben beim Jungen Theater Basel eine prägende Zeit erlebt ...

Michael Koch: Ich war siebzehn, als ich mit der «Schaukel», in der Regie von Sebastian Nübling zum ersten Mal in einer professionell geführten Produktion auf der Bühne stand. Das war für mich in jeder Beziehung wichtig. Und es hat meinen Blick auf das Schauspiel geprägt.

Damit begann ihr Weg ähnlich wie jener von Dany Levy, der auch immer wieder mal im Theater wildert und nun auch in Berlin lebt.

Koch: Tatsächlich hat mein Weg über die Bühne zum Film geführt. Das Junge Theater war eine Art Familie und die war für mich sehr wichtig. Hohe Energie. Sehr physische Herangehensweisen. Harte Arbeit, aber auch viel Raum, um sich auszuprobieren. Meine ersten Videoarbeiten habe ich fürs Junge Theater gemacht, als Teil eines Bühnenbildes ...

Wie nimmt man theatrale Bildgewalt, Passion, Wahrhaftigkeit mit in die Filmarbeit?

Koch: Film ist ebenso auf den Ausdruck der Körper und Gesichter angewiesen. Die Kamera kann bloss näher heranrücken. Sie kann noch eindringlicher tun, was ich in Basel gelernt habe: Menschen lesen zu wollen. So lange auf Leute zu schauen, bis etwas zurückkommt. Am jungen Theater werden die Stücke oft mit den Jugendlichen zusammen entwickelt. Jeder bringt sein Potenzial in die Arbeit mit ein. Ich suche in der Filmarbeit etwas Ähnliches.