"Er hat sein Publikum aufgewühlt, berührt und inspiriert" hiess es in der Begründung. Brosnan habe nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Filmproduzent eine "grosse Leidenschaft für das Filmemachen entwickelt".

Die European Film Academy ist ein Verband von mehr als 3000 europäischen Filmschaffenden mit Sitz in Berlin. Der Verband vergibt jedes Jahr den Europäischen Filmpreis ("European Film Awards") in mehr als 20 Kategorien. Die Nominierten für den diesjährigen Preis werden am 5. November beim Europäischen Filmfestival in Sevilla bekanntgegeben.