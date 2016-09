Elf Filme bewerben sich um den Goldenen Marc Aurel-Preis, darunter "7 Minuti" des Regisseurs und Schauspielers Michele Placido, der seinen internationalen Erfolg unter anderem der Serie "Allein gegen die Mafia" verdankt, sowie "Afterimage" des polnischen Filmemachers Andrzej Wajda. Entscheiden tut das Publikum.

24 Filme werden beim Filmfest in Rom ihre Premiere feiern. Rundherum gibt es Ausstellungen, Events und Diskussionen. An der Spitze der restaurierten Spanischen Treppe vor der Kirche Trinitá die Monti wird der Rom-Klassiker "Ein Herz und eine Krone" (1953) mit Gregory Peck und Audrey Hepburn gezeigt.

Präsentiert wird unter anderem ein Dokumentarfilm über die Rolling Stones, der in Kuba gedreht wurde. Viggo Mortensen, der Aragorn in "Herr der Ringe", wird im Rahmen eines Treffens mit den Zuschauern über seine 30-jährige Karriere berichten. Die neue Festivalausgabe ist dem Schauspieler und Tänzer Gene Kelly 20 Jahre nach seinem Ableben gewidmet.

Das Filmfest in Rom wird seit 2005 veranstaltet und von der Stiftung "Cinema per Roma" mit der finanziellen Unterstützung der Gemeinde Rom, der Region Latium und des Instituts Luce Cinecittà organisiert. Die Organisatoren des Filmfestivals von Venedig hatten immer wieder wegen der Konkurrenz der neuen Veranstaltung in der Ewigen Stadt geklagt.