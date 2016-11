Die Regisseurin begleitete ihre Protagonisten von 2008 bis zum Ausbruch eines Konflikts in dem Land. Die gebürtige Bielerin, die in Berlin lebt, erhielt bereits einmal den Menschenrechts-Filmpreis sowie weitere Auszeichnungen, etwa den Grimme Preis. Für "Cahier africain" erhielt sie am vergangenen Wochenende auf dem Leipziger Dokfilm-Festival bereits zwei Preise.

Die Menschenrechtspreise in den Kategorien Langfilm, Kurzfilm, Magazinbeitrag, Hochschule, Amateure und Bildung sind jeweils mit 2500 Euro dotiert. Sie werden am 10. Dezember in Nürnberg verliehen.