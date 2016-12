Hofmann habe seine Filmkarriere im Alter von neun Jahren begonnen, so German Films. Sein Kinodebüt gab er als "Tom Sawyer". Es folgten Arbeiten wie "Freistatt", "Das Zeugenhaus" und "Der fast perfekte Mann". Zuletzt spielte Hofmann unter anderem in der dänisch-deutschen Koproduktion "Unter dem Sand" und in der Romanverfilmung "Die Mitte der Welt".

Die weiteren Europäischen Shooting Stars sind gemäss European Film Promotion (EFP) der Italiener Alessandro Borghi, die Lettin Elina Vaska, der Däne Esben Smed, die Holländerin Hannah Hoekstra, die Schwedin Karin Franz Körlof, die Slowenin Marusa Maier, der Rumäne Tudor Aaron Istodor, die Portugiesin Victoria Guerra und die Polin Zofia Wichlacz.

Die Schweizer Shooting Stars der letzten Jahre waren Kacey Mottet Klein ("Home", 2016), Sven Schelker ("Der Kreis", 2015), Carla Juri ("Eine wen iig, dr Dällebach Kari", 2013), Max Hubacher ("Der Verdingbub", 2012) und Marie Leuenberger ("Die Standesbeamtin", 2010).