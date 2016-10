Krug wurde in Duisburg geboren. 1949 zog sein Vater nach der Scheidung von der Mutter mit ihm in die DDR. Dort wurde Manfred Krug später Schauspieler. Krug flog in der DDR zwar wegen disziplinarischer Schwierigkeiten von der Schauspielschule, wurde aber zu einem populären Schauspieler und Sänger. Doch nach einem Teilberufsverbot, weil er die Protesterklärung gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann unterschrieben hatte, zog er im Juni 1977 in den Westen.

In der Bundesrepublik war Krug von 1977 bis 1992, in 48 Folgen, als Lastwagenfahrer in der Vorabendserie "Auf Achse" zu sehen. Populär wurde er vor allem durch seine Rollen als Hamburger "Tatort"-Kommissar und Rechtsanwalt Robert Liebling in der Serie "Liebling Kreuzberg".

Auch als Werbefigur war Krug dem deutschen Publikum präsent. Er warb für die T-Aktie der Telekom. Dies sei sein grösster beruflicher Fehler gewesen, sagte er Jahre später. Denn die Aktien verloren nach einem Höhenflug massiv an Wert – und viele deutsche Anleger viel Geld. "Ich entschuldige mich aus tiefstem Herzen bei allen Mitmenschen, die eine von mir empfohlene Aktie gekauft haben und enttäuscht worden sind", sagte Krug dem "Stern".

