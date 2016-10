Jan Böhmermanns Late-Night-Sendung «Neo Magazin Royal» ist eine einzige Reverenz an die untergegangene TV-Ära der 90er-Jahre. Es ist deshalb logisch, dass er sich für «Wetten, dass . . .» und DJ Bobo interessiert, diese Ikonen der Nineties. Immer wieder nimmt Böhmermann in seiner Sendung die Bildsprache und die Tonalität dieser Dekade auf, spielt mit ihnen, führt sie ad absurdum, pfeffert sie dem Zuschauer ins Gesicht. Die 90er-Jahre waren ja in gewisser Weise das Ende der TV-Geschichte, die letzten Momente unbeschwerter Glückseligkeit in der Fernseh-Unterhaltung. Die Zeit, in der es noch Gassenfeger gab, Sendungen, die jede und jeder schaute. Und «Wetten, dass ...?» war die Mutter aller Gassenfeger.

Böhmermann ist spezialisiert darauf, seine Zuschauer hinters Licht zu führen, sie auf falsche Fährten zu locken. Sei es mit dem vermeintlich manipulierten Stinkefinger des griechischen Ex-Finanzministers Yanis Varoufakis oder durch sein berühmtes Schmähgedicht, das eigentlich vor allem Satire über politische Satire war. Damit ist Jan Böhmermann das pure Gegenteil von «Wetten, dass ...?», einer Show, in der Prominente, nebeneinander auf einem Sofa sitzend, Menschen zuschauten, wie sie Farbstifte am Geschmack zu erkennen versuchten.

Wenn nun also Böhmermann «Wetten, dass ...?» in seine Sendung integriert, dann geht es nicht um eine Wiederbelebung des Formats. Nein, Böhmermann wird das Format würdig beerdigen. Und darauf können wir uns alle freuen – und es heute via Youtube bestaunen.

Anna Wanner: Geistreiche Satire funktioniert am Samstagabend nicht

Schade sei es, dass es die Sendung nicht mehr gebe, findet der 35-jährige

Satiriker Jan Böhmermann. Deshalb will er dem Fernseh-Klassiker «Wetten, dass ...?» neues Leben einhauchen. «Und zwar jetzt gar nicht so aus Verarsche oder so was.» Er habe «Bock», das mal auszuprobieren. Zumindest sagte er das gegenüber dem Sender ZDF, der das Format wieder ausstrahlen will. Am ursprünglichen Konzept (von 1981) soll mehr oder weniger festgehalten werden. Stars wie DJ Bobo und Eva Padberg werden neben

Böhmermann auf dem Sofa sitzen, sich peinliche Fragen gefallen lassen und bei den Wetten grosse Augen machen müssen.