Anstrengung bis zur Ohnmacht

Es erstaunt nicht, dass Hollywoods Mr. Nice Guy sich bis am Schluss für Wolverine persönlich verantwortlich fühlte und der Rolle sein Alles gab. Sogar bis zum Ohnmächtigwerden: «Wir rannten und kämpften in den Bergen auf 2800 Metern Höhe. Ich dachte, ich sei gestolpert, und fiel deshalb um, aber die Crew zeigte mir die Aufnahmen: meine Augen rollten nach hinten und ich war tatsächlich kurz weg», kann er im Nachhinein über eine der vielen körperlichen Anstrengungen, denen er sich über die Jahre als Wolverine aussetzte, lachen. Das physische Engagement, einen Superhelden zu spielen, sind für den 48-Jährigen nicht zu unterschätzen: «Die Diät mit sechsmal am Tag gedämpftem Huhn und Broccoli werde ich nicht vermissen. Aber ansonsten versuche ich fit zu bleiben, so ungefähr auf 75-prozentigem Wolverine-Niveau.»

Die für Wolverine antrainierten Muskeln waren Jackmans Hommage an Robert De Niro in «Cape Fear», ein Film, den er mit siebzehn sah und der ihn extrem beeindruckte: «De Niro zieht nur einmal im Gefängnis das Hemd aus, aber dann weiss man für den Rest des Films, mit dem ist nicht zu spassen. Diese animalistische Kraft macht es einem den ganzen Film hindurch ungemütlich. Das wollte ich für Wolverine auch.» In «Logan» bröckelt jedoch die Fassade, Wolverines Bart ist ergraut und seine Kräfte schwinden. Jackmans Ehefrau mochte den abgekämpften Look: «Sie sagte, so heiss hätte Wolverine noch nie ausgesehen», erzählt der Schauspieler. «Das ist ermutigend. Ich sehe ja im Film etwa 15 Jahre älter aus, als ich bin, und so denke ich, dass ich noch 20 gute Jahre vor mir habe.»

Aber nicht als Wolverine. Auch nicht, wie spekuliert wurde, im Zusammenspiel mit dem anderen Marvel-Helden «Deadpool»: «Das Timing passte nicht», so Jackman. Auch andere Gastauftritte schliesst er aus, das habe er alles schon gemacht. Wolverine wird irgendwann weitergehen, aber ohne ihn. Sein Rat an die nächste Generation, die in seine Fussstapfen tritt: «Das Leben ist da, um sich darüber zu freuen. Wenn man etwas gefunden hat, das einem Freude macht und wofür man eine Leidenschaft hat, hat man schon die halbe Miete – egal, was andere denken. Wichtig ist auch, man glaubt an sich, denn es gibt nichts Schlimmeres, als mit einem ständigen Fragezeichen durchs Leben gehen zu müssen.»