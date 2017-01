Kirke und Mosberg, die sich in ihren 20ern in einer Entziehungskur kennengelernt hatten, haben zwei Kinder, die 6-jährige Rafaella und den 4-jährigen Memphis. Anwalt Mosberg ist zudem Vater zweier Kinder aus einer früheren Beziehung. "Us Weekly" berichtete am Donnerstag (Ortszeit), Kirkes Noch-Ehemann sei schon seit dem Sommer auf einer exklusiven VIP-Dating-App angemeldet.

Die 31-jährige Britin Kirke, die auch privat mit "Girls"-Erfinderin Lena Dunham befreundet ist, spielt in der US-Serie Jessa. Auch ihre Serienfigur hat mit Suchtproblemen zu kämpfen. Die HBO-Serie über vier New Yorker Frauen startet im Februar in den USA in eine sechste und letzte Staffel.