Ein Film bis vor Gericht

Ihre Protagonistinnen sind Straftäterinnen, die um ihre Kinder kämpfen («Double peine», Léa Pool), Prostituierte, die ihren Körper für den Lebensunterhalt verkaufen müssen («Impasse» von Elise Schubs), oder solche, die auf die wahre Liebe hoffen («I am Truly a Drop of Sun on Earth», Elene Naveriani). Stimmlose Frauen am Rande der Gesellschaft, denen Gehör verschafft wird.

Am beeindruckendsten: «Cahier Africain» von Heidi Specogna. Die Dokumentarfilmerin ist seit 2008 wiederholt in die Zentralafrikanische Republik gereist, um die über 300 Frauen und Mädchen zu dokumentieren, die dort während des Bürgerkriegs von Soldaten missbraucht wurden. Ihr Langzeitporträt gibt der Tragödie ein Gesicht. Specognas Film ist ein unverzichtbares Zeitdokument, ihre Arbeit hat mitgeholfen, die schrecklichen Kriegsverbrechen vor den Europäischen Gerichtshof in Den Haag zu bringen.