«Liebe Filmemacherinnen. Liebe Filmliebhaber. Liebe Freunde und Freundinnen der Solothurner Filmtage.

In der Schweiz fängt das politische Jahr nicht im Bundeshaus an, sondern weit oben. Auf 1500 Metern in Davos und auf dem kulturellen Höhepunkt in Solothurn. Wenn ich Solothurn vorziehe, dann wegen der Kultur – klar. Auch wegen dem Glamour. Vor allem aber wegen der Exklusivität. Denn hier, an den Filmtagen, darf nur ein Bundesrat eröffnen. Nur einer.

Oder eben eine.

Deshalb bin ich in Solothurn. Ich habe Ihre Einladung auch angenommen, weil ich immer noch eine überzeugte Kinogängerin bin. Erst kürzlich wurde ich wieder darin bestätigt. Ich schaute mir zu Hause einen Film an, der mir als Vorabexemplar vor der Premiere geschickt wurde. Denselben Film sah ich später im Kino und mir war klar: Bild, Klang, Perspektive und Gesamtkomposition: das gibts nur im Kino.

Doch Solothurn ist nicht einfach Kino. Das Besondere – und das, was ich an Solothurn besonders schätze – ist, dass hier das Schweizer Filmschaffen im Zentrum steht. Wir reden in diesen Zeiten viel von Globalisierung und von Identität. Das Schweizer Filmschaffen ist Teil unserer Identität. Und der Schweizer Film schafft Identität.

Heutiger Abend unvorstellbar

Deshalb sind wir hier in Solothurn alle auch ein bisschen zu Hause. Wir begegnen hier unserer Kultur, unserer Geschichte und unserer Gegenwart. Und manchmal kommen Kultur, Geschichte und Gegenwart zusammen. So wie heute Abend. Wir gehen ein paar wenige Jahrzehnte zurück – die meisten von uns waren bereits geboren – und merken, wie unvorstellbar der heutige Abend damals gewesen wäre.

Die Präsidentin der Filmtage? Frau Beerli. Die Direktorin? Frau Rohrer. Die Regisseurin des heutigen Eröffnungsfilms? Frau Volpe. Und im Saal? Erfolgreiche Regisseurinnen, Produzentinnen, Chefinnen.

Doch nicht genug damit. Die ganze Kultur liegt in den Händen einer Frau: dans les mains de la directrice de l’Office Fédéral de la Culture, Madame Isabelle Chassot.

Ja, heute Abend haben die Frauen die Hosen an. Frauenpower kann manchmal ungeahnte Ausmasse annehmen. Und deshalb muss Solothurn für jeden durchschnittlichen Verwaltungsrat einer grösseren Schweizer Firma ein Albtraum sein. Dabei ist es doch so: Würde die Schweiz wie die Filmtage in Solothurn ticken, hätte sich der Bundesrat die Quotenregelung in meinem Gesetz über das Aktienrecht sparen können.