Der Neueinsteiger der Dreamworks Animation-Studios spielte an seinem ersten Wochenende in den USA und Kanada 49 Millionen Dollar ein, wie der Branchendienst Box Office Mojo berichtete. Die Musical-Verfilmung um die schöne Belle (Emma Watson), die ihren Vater vor dem Biest (Dan Stevens) retten will, rutschte auf den zweiten Platz.

"Ghost in the Shell" mit Scarlett Johansson, die in dem Science-Fiction-Film eine Mischung aus Mensch, Maschine und Manga-Heldin ist, enttäuschte die Erwartungen. An seinem Einstiegswochenende schaffte der Film nur den dritten Platz mit einer Einspielsumme von 19 Millionen Dollar.