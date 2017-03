Der neue «Tatort» aus Kiel ist ein Alleskönner. Klasse Schauspieler treffen auf einen innovativen Regisseur und Co-Autor (David Wnendt) sowie auf einen aussergewöhnlichen Kameramann und Bildgestalter (Benedict Neuenfels). Und gleich zu Beginn konterkariert originelle Musik (Enis Rotthoff) offensive Kaltblütigkeit in einem Krimi, der lässig die Genres mischt: Ob Groteske, Horror oder Zeichentrick – hier hat vieles Platz.

Dass dieser Mix gut zu verdauen ist, liegt auch daran, dass er nie hochnäsig daherkommt. Jede Figur ist liebevoll gezeichnet, sei es Kommissar Borowski (Axel Milberg), der sich moderner Technik und der Sprachassistentin auf seinem Smartphone annähert: «Wie geht es Dir, Sabine?». Seien es die zwei Informatik-Nerds der Cybercrime-Abteilung des LKA Kiel. Seien es der Auftragskiller (Maximilian Brauer) mit Hundeblick oder die dicke Rosi (Svenja Hermuth), die sich nackt zu diesem legt.

Es geht ums Darknet und um Geld in Form von Bitcoins. Um den ermordeten Leiter der Cybercrime-Abteilung und um die modernen Möglichkeiten der Polizei, die diesen noch gar nicht gewachsen ist. «Wir sind ja nicht die NSA», stellt der Nerd klar, während er nonchalant in die Banane beisst. Charmant werden auch Begriffe wie Bitcoins und Darknet erklärt: mit Zeichentricksequenzen.

«Wir wollten die Grenzen des Formats neu abstecken», so Benedict Neuenfels. Geschafft. «Ich wollte mit Leichtigkeit und Humor erzählen», so David Wnendt. Gelungen.

Wer sich nicht an chauvinistischen LKA-Leitern stört, die die Kommissarin (Sibel Kekilli) als «Kaffeetasse» bezeichnen, und auch nicht an unerwartet abgetrennten Fingern, an Maden oder an verwesten Gesichtern, dem wird dieser «Tatort» gefallen, in dem sich zudem Kommissarin Brandt eine wilde Verfolgungsjagd mit dem Killer liefern darf. Man wird Kekilli, die gerade ihren «Tatort»-Ausstieg verkündet hat, vermissen.