«Wir sehen uns in der Hölle», sagt Gene Hackman in der Schlussszene von «Unforgiven». Clint Eastwood, Flinte in der Hand, studiert den verletzten Mann für ein paar Sekunden. Dann erschiesst er ihn. Die Szene hat Symbolkraft. Mit «Unforgiven» wollte Eastwood «den Western beerdigen», sagte er. Niemand stellte ihn infrage. Eastwood, eine Ikone dieser uramerikanischsten aller Filmgattungen, ahnte nicht, dass sich der Western so unverwüstlich zeigen würde wie die Figuren John Waynes, einer anderen Ikone. Dass der Western ein Vierteljahrhundert später im Schatten von Superhelden – den Cowboys von heute – wiederbelebt würde. Mit Filmen wie «Logan» und «The Revenant», mit TV-Serien wie «Westworld». Aber der Reihe nach.

Als «Unforgiven» 1992 in die Kinos kam, lag der Western bereits angeschossen in einer staubigen Ecke, seine letzten Atemzüge nichts als schmerzhafte Erinnerungen an eine Zeit, als der Western die Seele des amerikanischen Kinos war. Oder in den Worten von US-Schauspieler Robert Duvall: «Die Briten haben Shakespeare, die Franzosen Molière und wir den Western.» In seiner Blütezeit, zwischen 1940 und 1960, entstanden in Hollywood bis zu 140 Western pro Jahr. Seine Helden (gespielt von John Wayne, Gary Cooper, Glenn Ford) waren Sheriffs und Cowboys, die Gesetzeslose jagten, und Grenzansiedler, die Land und Leute vor Indianerangriffen beschützten.