Die Flaiming Faun Awards gingen an "A reasonable request" von Andrew Laurich, "From my window in Aleppo" von Issa Touma und "Ameryka (America)" Aleksandra Terpinska. "Balcony" von Toby Fell-Holden und "Ellis" von Nolan Cubero erhielten die Publikumspreise.

Die 14. shnit-Ausgabe fand vom 5. bis 16. Oktober weltweit in acht Städten statt. Vertreten waren etwa Bangkok, Buenos Aires, Moskau und Bern. Zu sehen waren jeweils lokale, nationale und internationale Kurzfilme. Das Finale in New York ging im Stadtteil SoHo über die Bühne, wie das Kurzfilmfestival am Sonntag mitteilte.